https://ria.ru/20221114/vodokanal-1831334067.html

На Урале экс-депутат облила фекалиями офис "Водоканала"

На Урале экс-депутат облила фекалиями офис "Водоканала" - РИА Новости, 14.11.2022

На Урале экс-депутат облила фекалиями офис "Водоканала"

Общественница и экс-депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова заявила РИА Новости, что разлила фекалии в офисе "Водоканала" в Первоуральске, потому что... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:43

2022-11-14T12:43

2022-11-14T12:43

жкх

первоуральск

урал

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россия

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происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Общественница и экс-депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова заявила РИА Новости, что разлила фекалии в офисе "Водоканала" в Первоуральске, потому что только так можно было обратить внимание на проблему многоэтажки, подъезд которой шесть лет топит нечистотами; ответственная за работу системы канализации компания на просьбу агентства разъяснить ситуацию пока не откликнулась.В пятницу в СМИ появилась информация о том, что Крылова зачерпнула фекалии из подвала дома по адресу Емлина, 12б в Первоуральске (Свердловская область), в котором на протяжении нескольких лет скапливаются канализационные стоки. После этого женщина доставила ведро с нечистотами в горводоканал, поставив в приемной на стойку со словами: "Берите, это ваше". При этом сосуд якобы нечаянно опрокинулся на стол секретаря, которая в ужасе отпрыгнула.Судя по постановлению об административном правонарушении, составленному полицией Первоуральска (есть в распоряжении РИА Новости), общественницу уже оштрафовали за мелкое хулиганство. "Крылова 11 ноября в 11.00... разлила фекальные воды на имущество, принадлежащее "Водоканалу" – компьютер, компьютерное кресло, стол, принтер, клавиатуру, системный блок... тем самым повредила чужое имущество и нарушила общественный порядок... Назначить административный штраф в размере одной тысячи рублей", – говорится в постановлении.Крылова, отвечая на вопрос, почему разлила фекалии, заявила, что "работники муниципального "Водоканала" должны сами принимать решения", а "сейчас не та ситуация в стране, чтобы народ футболить из кабинета в кабинет"."Жители много раз обращались в разные службы: в управляющую компанию, в аварийную службу, в сам "Водоканал". Управляющая компания периодически приглашает слесаря, и слесарь прочищает трубу, но вода не уходит в канализацию, не уходит в колодец, а там одна труба открытая. Когда колодец забит, канализация вся хлыщет в подвал", – пояснила она.По словам собеседницы агентства, в доме на два-три подъезда есть одна общая труба и общий колодец, который постоянно забивается, в том числе и из-за канализации из соседних подъездов.В соцсетях ходит также видео, на котором жители этого дома жалуются на "безобразие" в подвале, сильную вонь "сточными водами и испражнениями жильцов". "Мы обращались неоднократно в управляющую компанию, аварийные, "Водоканал", но результата ноль, как пахло, так и пахнет и в квартирах, и везде", – говорит одна из жительниц."Колодец, который прямо под окном у жителей, чистили тросиком, а нужна специальная машина. Она в городе есть, но очень старая и постоянно занята. С такими объемами эта машина не справляется, это четвертый крупный промышленный город в области, новая такая машина стоит около 7 миллионов рублей, и купить ее должен бюджет. Плюс нужна реконструкция колодца", – считает Крылова.По ее словам, топит подвал уже шесть лет и "никто не снимает ответственности с управляющей компании, которая должна была подавать в суд на "Водоканал", если она считает, что он виноват". Однако проблема, видимо, сдвинулась с мертвой точки – утром в понедельник начали работу коммунальщики, в выходные работала управляющая компания, сегодня должна пройти комиссия с прокурором, отметила Крылова."Да, меня оштрафовали, но я, наверное, буду подавать апелляцию. И еще отдельно будет разбирательство в гражданско-правовом характере, там залилась мышка, клавиатура, но они будут врать, что у них залился и системный блок. Хотя я полицию заставила на камеру включить системный блок, он стоял под столом, и все работало", – добавила общественница.РИА Новости сделало запросы в управляющую компанию и "Водоканал" по проблеме с домом и инциденту с фекалиями, ответов пока не получено.

https://ria.ru/20221114/kanava-1831276710.html

https://ria.ru/20221110/pulkovo-1830502274.html

https://ria.ru/20220806/peterburg-1807761557.html

https://ria.ru/20221101/voda-1828412566.html

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Владимир Лаврентьев

жкх, первоуральск, урал, свердловская область, россия, асбест, происшествия