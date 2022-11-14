https://ria.ru/20221114/vgik-1831362681.html

Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК

Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК - РИА Новости, 14.11.2022

Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК

Более 200 фильмов из 40 стран мира заявлено на Международный студенческий фестиваль ВГИК, сообщил ректор Всероссийского государственного университета... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

культура

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китай

владимир малышев

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 200 фильмов из 40 стран мира заявлено на Международный студенческий фестиваль ВГИК, сообщил ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев на пресс-конференции.Также пройдет и театральный смотр."Восемь киношкол, восемь спектаклей и плюс две внеконкурсные работы, соответственно", — добавил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.Лучшие выпускные постановки отправятся с гастролями. Дополнительно для участников будет проходить ярмарка театральных руководителей.Международный студенческий фестиваль ВГИК – площадка для демонстрации творческих достижений студентов со всего мира. Первый российский этап конкурса проходил 17-28 октября. В течение недели жюри посмотрело 175 фильмов. Из них было отобрано 59 работ. Второй этап пройдет 14–18 ноября.

https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html

россия

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, китай, владимир малышев, вгик, гитис, кино и сериалы