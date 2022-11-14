https://ria.ru/20221114/vgik-1831362681.html
Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК
Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК - РИА Новости, 14.11.2022
Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК
Более 200 фильмов из 40 стран мира заявлено на Международный студенческий фестиваль ВГИК, сообщил ректор Всероссийского государственного университета... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:00
2022-11-14T17:00
2022-11-14T17:00
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 200 фильмов из 40 стран мира заявлено на Международный студенческий фестиваль ВГИК, сообщил ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев на пресс-конференции.Также пройдет и театральный смотр."Восемь киношкол, восемь спектаклей и плюс две внеконкурсные работы, соответственно", — добавил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.Лучшие выпускные постановки отправятся с гастролями. Дополнительно для участников будет проходить ярмарка театральных руководителей.Международный студенческий фестиваль ВГИК – площадка для демонстрации творческих достижений студентов со всего мира. Первый российский этап конкурса проходил 17-28 октября. В течение недели жюри посмотрело 175 фильмов. Из них было отобрано 59 работ. Второй этап пройдет 14–18 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, китай, владимир малышев, вгик, гитис, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Россия, Китай, Владимир Малышев, ВГИК, ГИТИС, Кино и сериалы
Фильмы из сорока стран заявлены на студенческий фестиваль ВГИК
Более 200 фильмов из 40 стран заявлено на студенческий фестиваль ВГИК
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 200 фильмов из 40 стран мира заявлено на Международный студенческий фестиваль ВГИК, сообщил ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев на пресс-конференции.
"В этом году обычный состав по количеству стран, несмотря на санкции. Со всех континентов прислали больше 200 фильмов. Комиссия отобрала 61 проект уже в конкурс. От России от ВГИКа будет по одному фильму художественному, документальному и анимационному. Ленты из 40 стран и где-то 60 киновузов мира", — отметил он.
Также пройдет и театральный смотр.
"Восемь киношкол, восемь спектаклей и плюс две внеконкурсные работы, соответственно", — добавил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.
Лучшие выпускные постановки отправятся с гастролями. Дополнительно для участников будет проходить ярмарка театральных руководителей.
Международный студенческий фестиваль ВГИК – площадка для демонстрации творческих достижений студентов со всего мира. Первый российский этап конкурса проходил 17-28 октября. В течение недели жюри посмотрело 175 фильмов. Из них было отобрано 59 работ. Второй этап пройдет 14–18 ноября.