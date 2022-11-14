https://ria.ru/20221114/vengriya-1831428901.html

Венгрия единственная в Евросоюзе не будет готовить украинских солдат

Венгрия единственная в Евросоюзе не будет готовить украинских солдат - РИА Новости, 14.11.2022

Венгрия единственная в Евросоюзе не будет готовить украинских солдат

Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:40

2022-11-14T17:40

2022-11-14T17:40

в мире

петер сийярто

украина

венгрия

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 14 ноя - РИА Новости. Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих. Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро."Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться (при голосовании), то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что страна продолжает оказывать помощь Киеву, однако только на двусторонней основе, не поддерживая инициативы общеевропейского кредита, поскольку "общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга". "Мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины", - отметил он.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831294428.html

https://ria.ru/20221113/evropa-1831233939.html

https://ria.ru/20221114/polsha-1831403083.html

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в мире, петер сийярто, украина, венгрия, нато, евросоюз