https://ria.ru/20221114/vagner-1831474673.html

Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском

Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.11.2022

Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском

"Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:37

2022-11-14T21:37

2022-11-14T22:48

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

украина

в мире

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

владимир путин

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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. "Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как четверо бойцов приближаются к окопам противника и после недолгого столкновения захватывают точку и берут пленного. За штурмом наблюдает воздушная разведка.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. Этот город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831309309.html

украина

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

россия

артемовск

киев

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