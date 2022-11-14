https://ria.ru/20221114/vagner-1831474673.html
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.11.2022
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском
"Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:37
2022-11-14T21:37
2022-11-14T22:48
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
украина
в мире
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. "Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как четверо бойцов приближаются к окопам противника и после недолгого столкновения захватывают точку и берут пленного. За штурмом наблюдает воздушная разведка.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. Этот город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831309309.html
украина
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артемовск (донецкая область)
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Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Артемовск, Киев
21:37 14.11.2022 (обновлено: 22:48 14.11.2022)
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском
Бойцы "группы Вагнера" штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском в ДНР