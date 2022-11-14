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Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/vagner-1831474673.html
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.11.2022
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском
"Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:37
2022-11-14T22:48
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
украина
в мире
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. "Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как четверо бойцов приближаются к окопам противника и после недолгого столкновения захватывают точку и берут пленного. За штурмом наблюдает воздушная разведка.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. Этот город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831309309.html
украина
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
россия
артемовск
киев
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чвк "вагнер", украина, в мире, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, владимир путин, россия, артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Артемовск, Киев
21:37 14.11.2022 (обновлено: 22:48 14.11.2022)
 
Бойцы "группы Вагнера" заняли позиции ВСУ под Артемовском

Бойцы "группы Вагнера" штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. "Группа Вагнера" взяла штурмом позиции украинских военных под Артемовском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как четверо бойцов приближаются к окопам противника и после недолгого столкновения захватывают точку и берут пленного. За штурмом наблюдает воздушная разведка.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что "группа Вагнера" перебрасывает дополнительные силы к Артемовску. Этот город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЧВК "Вагнер"УкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияАртемовскКиев
 
 
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