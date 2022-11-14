https://ria.ru/20221114/vagner-1831348833.html

В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 14.11.2022

В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:22

2022-11-14T13:22

общество

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего бойца "Группы Вагнера": он отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности, и это не дело Кремля."Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать распространенное в интернете видео и вопрос, ознакомился ли Кремль с комментариями Евгения Пригожина на этот счет.

https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html

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Кирилл Волков

общество, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер"