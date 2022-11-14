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В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 14.11.2022
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В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
общество
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего бойца "Группы Вагнера": он отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности, и это не дело Кремля."Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать распространенное в интернете видео и вопрос, ознакомился ли Кремль с комментариями Евгения Пригожина на этот счет.
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общество, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер"
Общество, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер"
13:22 14.11.2022
 
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Песков отказался комментировать видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего бойца "Группы Вагнера": он отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности, и это не дело Кремля.
"Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать распространенное в интернете видео и вопрос, ознакомился ли Кремль с комментариями Евгения Пригожина на этот счет.
Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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ОбществоРоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"
 
 
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