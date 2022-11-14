https://ria.ru/20221114/vagner-1831348833.html
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера" - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
2022-11-14T13:22
общество
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете видеоролик, на котором, предположительно, изображена казнь бывшего бойца "Группы Вагнера": он отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности, и это не дело Кремля."Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать распространенное в интернете видео и вопрос, ознакомился ли Кремль с комментариями Евгения Пригожина на этот счет.
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер"
Общество, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер"
В Кремле не стали комментировать видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Песков отказался комментировать видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК "Вагнер"