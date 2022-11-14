https://ria.ru/20221114/usloviya-1831310303.html

Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД

Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 14.11.2022

Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД

Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:52

2022-11-14T11:52

2022-11-14T12:02

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

специальная военная операция на украине

александр грушко

политика

украина

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска из зоны конфликта."Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, политика, украина