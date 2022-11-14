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Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/usloviya-1831310303.html
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 14.11.2022
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:52
2022-11-14T12:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
александр грушко
политика
украина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска из зоны конфликта."Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - добавил Грушко.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, политика, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Александр Грушко, Политика, Украина
11:52 14.11.2022 (обновлено: 12:02 14.11.2022)
 
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД

Замглавы МИД Грушко: Россия не приемлет необходимости вывода войск с Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска из зоны конфликта.
"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - добавил Грушко.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоПолитикаУкраина
 
 
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