https://ria.ru/20221114/usloviya-1831310303.html
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 14.11.2022
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:52
2022-11-14T11:52
2022-11-14T12:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
александр грушко
политика
украина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска из зоны конфликта."Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, политика, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Александр Грушко, Политика, Украина
11:52 14.11.2022 (обновлено: 12:02 14.11.2022)
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, заявил МИД
Замглавы МИД Грушко: Россия не приемлет необходимости вывода войск с Украины
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска из зоны конфликта.
"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - добавил Грушко.