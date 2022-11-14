https://ria.ru/20221114/urals-1831246864.html

Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals

Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals - РИА Новости, 14.11.2022

Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals

Минфин в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но рассмотрит переход на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T02:05

2022-11-14T02:05

2022-11-14T09:49

экономика

цены на нефть

россия

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средиземноморье

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минфин в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но рассмотрит переход на иные котировки, сообщило министерство.Министерство подчеркнуло, что его приоритет в будущей работе — сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.Международное ценовое агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на базисе fob в портах России, следует из отчета агентства, с которым ранее ознакомилось РИА Новости. Прежняя в Европе стала нерелевантной в свете предстоящего 5 декабря вступления в силу эмбарго ЕС.Минфин сейчас при расчете экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) применяет котировку агентства Argus на базисе поставки cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Это цена, в которую включены расходы на транспортировку, в том числе страхование и фрахт, оплаченные продавцом, в отличие от fob, когда платит покупатель.В ведомстве сообщили, что котировка cif существует и продолжает публиковаться агентством Argus.

https://ria.ru/20221101/urals-1828406410.html

https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

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экономика, цены на нефть, россия, европа, средиземноморье, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), urals, нефть