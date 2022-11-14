https://ria.ru/20221114/urals-1831246864.html
Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals
Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals - РИА Новости, 14.11.2022
Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals
Минфин в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но рассмотрит переход на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T02:05
2022-11-14T02:05
2022-11-14T09:49
экономика
цены на нефть
россия
европа
средиземноморье
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_0:26:3087:1762_1920x0_80_0_0_5e7d6bdee15fc022b1d612cb841d82f4.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минфин в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но рассмотрит переход на иные котировки, сообщило министерство.Министерство подчеркнуло, что его приоритет в будущей работе — сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.Международное ценовое агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на базисе fob в портах России, следует из отчета агентства, с которым ранее ознакомилось РИА Новости. Прежняя в Европе стала нерелевантной в свете предстоящего 5 декабря вступления в силу эмбарго ЕС.Минфин сейчас при расчете экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) применяет котировку агентства Argus на базисе поставки cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Это цена, в которую включены расходы на транспортировку, в том числе страхование и фрахт, оплаченные продавцом, в отличие от fob, когда платит покупатель.В ведомстве сообщили, что котировка cif существует и продолжает публиковаться агентством Argus.
https://ria.ru/20221101/urals-1828406410.html
https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html
россия
европа
средиземноморье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_091ef34d6b8de6e9441a9d50ed75055f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, европа, средиземноморье, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), urals, нефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Средиземноморье, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Urals, Нефть
02:05 14.11.2022 (обновлено: 09:49 14.11.2022)
Минфин рассмотрит возможность перехода на новые котировки нефти Urals
Минфин продолжит применять существующую котировку нефти Urals, но рассмотрит ее изменение