https://ria.ru/20221114/ulyanov-1831328110.html
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре - РИА Новости, 14.11.2022
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре
Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:25
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театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Почетным гостем будет дочь артиста — Елена Михайловна Ульянова."У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла "списком добрых дел". Отец на нем записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было "выбить" квартиру, кого-то устроить к врачу... Отец никому не отказывал и вычеркивал имя из списка только, когда проблема была решена. Говорил: "Кто, если не я?" — вспоминает Елена Михайловна.В театре отмечают, что актер "был и остается в памяти живым явлением вахтанговской тайны, наития и безмерно широкого идеального мастерства". В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Театр, Театр имени Е. Вахтангова
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре 18 ноября
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Почетным гостем будет дочь артиста — Елена Михайловна Ульянова.
"У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла "списком добрых дел". Отец на нем записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было "выбить" квартиру, кого-то устроить к врачу... Отец никому не отказывал и вычеркивал имя из списка только, когда проблема была решена. Говорил: "Кто, если не я?" — вспоминает Елена Михайловна.
В театре отмечают, что актер "был и остается в памяти живым явлением вахтанговской тайны, наития и безмерно широкого идеального мастерства".
В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова.