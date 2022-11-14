https://ria.ru/20221114/ulyanov-1831328110.html

Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре

Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре - РИА Новости, 14.11.2022

Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре

Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:25

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театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Почетным гостем будет дочь артиста — Елена Михайловна Ульянова."У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла "списком добрых дел". Отец на нем записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было "выбить" квартиру, кого-то устроить к врачу... Отец никому не отказывал и вычеркивал имя из списка только, когда проблема была решена. Говорил: "Кто, если не я?" — вспоминает Елена Михайловна.В театре отмечают, что актер "был и остается в памяти живым явлением вахтанговской тайны, наития и безмерно широкого идеального мастерства". В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова.

https://ria.ru/20220906/pamyatnik-1814839345.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр имени е. вахтангова