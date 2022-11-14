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Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
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Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре - РИА Новости, 14.11.2022
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре
Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:25
культура
новости культуры
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Почетным гостем будет дочь артиста — Елена Михайловна Ульянова."У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла "списком добрых дел". Отец на нем записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было "выбить" квартиру, кого-то устроить к врачу... Отец никому не отказывал и вычеркивал имя из списка только, когда проблема была решена. Говорил: "Кто, если не я?" — вспоминает Елена Михайловна.В театре отмечают, что актер "был и остается в памяти живым явлением вахтанговской тайны, наития и безмерно широкого идеального мастерства". В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова.
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Елена Громова
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новости культуры, театр, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Театр, Театр имени Е. Вахтангова
13:25 14.11.2022
 
Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре

Вечер памяти Михаила Ульянова пройдет в Вахтанговском театре 18 ноября

© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в медиабанкАртист Театра имени Евгения Вахтангова Михаил Ульянов в роли Гулевого в спектакле "Конармия" по произведению И.Бабеля
Артист Театра имени Евгения Вахтангова Михаил Ульянов в роли Гулевого в спектакле Конармия по произведению И.Бабеля - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Борис Елин
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова пройдет 18 ноября в его родном Вахтанговском театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Почетным гостем будет дочь артиста — Елена Михайловна Ульянова.
"У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла "списком добрых дел". Отец на нем записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было "выбить" квартиру, кого-то устроить к врачу... Отец никому не отказывал и вычеркивал имя из списка только, когда проблема была решена. Говорил: "Кто, если не я?" — вспоминает Елена Михайловна.
В театре отмечают, что актер "был и остается в памяти живым явлением вахтанговской тайны, наития и безмерно широкого идеального мастерства".
В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова.
Ирина Купченко и Евгений Князев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям - народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 14:36Культура
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
 
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