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Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев - РИА Новости, 14.11.2022
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя введенный в конце февраля указ об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, пишет... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:43
2022-11-14T22:43
2022-11-14T23:33
политика
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя введенный в конце февраля указ об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, пишет обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.Как напомнил колумнист, запрет на перемещения остается в силе и спустя восемь месяцев после начала конфликта в стране, не позволяя миллионам граждан зарабатывать на жизнь и обеспечивать продовольствием свои семьи. Закон усугубляет и без того тяжелую ситуацию с безработицей, перевалившей за 30 процентов, отметил автор."Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий", — говорится в статье.По мнению жителей страны, указ об ограничении передвижений — и особенно его гендерный компонент — может повлиять на боевой дух. Закон "предает Украину, заставляет цвет нации умирать ради чужих государств и не приносит никакой пользы", заявил один из опрошенных "Лабораторией безопасности человека".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, Украина
22:43 14.11.2022 (обновлено: 23:33 14.11.2022)
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
FP: Зеленский указом об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя введенный в конце февраля указ об ограничении передвижения для мужчин, подрывает их боевой настрой, пишет
обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.
Как напомнил колумнист, запрет на перемещения остается в силе и спустя восемь месяцев после начала конфликта в стране, не позволяя миллионам граждан зарабатывать на жизнь и обеспечивать продовольствием свои семьи. Закон усугубляет и без того тяжелую ситуацию с безработицей, перевалившей за 30 процентов, отметил автор.
"Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий", — говорится в статье.
По мнению жителей страны, указ об ограничении передвижений — и особенно его гендерный компонент — может повлиять на боевой дух. Закон "предает Украину, заставляет цвет нации умирать ради чужих государств и не приносит никакой пользы", заявил один из опрошенных "Лабораторией безопасности человека".
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
от украинских националистов. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".