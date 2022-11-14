https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:38
2022-11-14T10:38
2022-11-14T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
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эммануэль макрон
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россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров."Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Макрон в понедельник в интервью радиостанции France Inter.При этом он добавил, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Владимира Зеленского и народа Украины.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 14.11.2022 (обновлено: 11:02 14.11.2022)
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
Макрон призвал добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров