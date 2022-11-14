https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html

Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине

Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022

Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:38

2022-11-14T10:38

2022-11-14T11:02

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров."Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Макрон в понедельник в интервью радиостанции France Inter.При этом он добавил, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Владимира Зеленского и народа Украины.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, ситуация в днр и лнр