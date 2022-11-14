Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:38
2022-11-14T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров."Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Макрон в понедельник в интервью радиостанции France Inter.При этом он добавил, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Владимира Зеленского и народа Украины.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 14.11.2022 (обновлено: 11:02 14.11.2022)
 
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине

Макрон призвал добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.
"Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Макрон в понедельник в интервью радиостанции France Inter.
При этом он добавил, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Владимира Зеленского и народа Украины.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранцияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала