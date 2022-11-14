https://ria.ru/20221114/ukraina-1831276075.html

Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева

Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева - РИА Новости, 14.11.2022

Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, до тех пор Запад будет оказывать Украине... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:25

2022-11-14T10:25

2022-11-14T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

габриэлюс ландсбергис

украина

россия

евросоюз

литва

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, до тех пор Запад будет оказывать Украине поддержку.Главы МИД стран ЕС проводят в понедельник совещание в Брюсселе."Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны. Важно, чтобы Европа направила послание о том, что поддержка Украины продолжится, пока они сами не придут к миру", - сказал он перед началом встречи.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, габриэлюс ландсбергис, украина, россия, евросоюз, литва, ситуация в днр и лнр