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Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831276075.html
Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева
Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева - РИА Новости, 14.11.2022
Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, до тех пор Запад будет оказывать Украине... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:25
2022-11-14T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
габриэлюс ландсбергис
украина
россия
евросоюз
литва
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, до тех пор Запад будет оказывать Украине поддержку.Главы МИД стран ЕС проводят в понедельник совещание в Брюсселе."Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны. Важно, чтобы Европа направила послание о том, что поддержка Украины продолжится, пока они сами не придут к миру", - сказал он перед началом встречи.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html
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в мире, габриэлюс ландсбергис, украина, россия, евросоюз, литва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Габриэлюс Ландсбергис, Украина, Россия, Евросоюз, Литва, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:25 14.11.2022
 
Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева

Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что мир на Украине возможен только на условиях Киева

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, до тех пор Запад будет оказывать Украине поддержку.
Главы МИД стран ЕС проводят в понедельник совещание в Брюсселе.
"Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны. Важно, чтобы Европа направила послание о том, что поддержка Украины продолжится, пока они сами не придут к миру", - сказал он перед началом встречи.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГабриэлюс ЛандсбергисУкраинаРоссияЕвросоюзЛитваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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