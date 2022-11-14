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"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов
"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости, 14.11.2022
"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов
Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:28
2022-11-14T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
полтавская область
укрэнерго
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в сообщении.По информации компании, сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.По его словам, "таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема".Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260210.html
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в мире, украина, киев, полтавская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Полтавская область, Укрэнерго
08:28 14.11.2022 (обновлено: 09:17 14.11.2022)
 
"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов на прошлой неделе

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в сообщении.
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По информации компании, сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.
"Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами "Укрэнерго" и других энергетических компаний", — указал председатель правления компании Владимир Кудрицкий.
По его словам, "таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема".
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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