https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260535.html

"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов - РИА Новости, 14.11.2022

"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов

Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:28

2022-11-14T08:28

2022-11-14T09:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — говорится в сообщении.По информации компании, сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.По его словам, "таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема".Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260210.html

https://ria.ru/20221114/svo-1831246233.html

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полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, полтавская область, укрэнерго