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Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин - РИА Новости, 14.11.2022
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Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин
Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин - РИА Новости, 14.11.2022
Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин
Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, загнав государство в долги, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:23
2022-11-14T09:57
вячеслав володин
украина
россия
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владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, загнав государство в долги, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, сейчас власти тратят на обслуживание обязательств 57,9 процента от своих доходов и вынуждены брать новые займы. Володин уверен, что Украина полностью утратила суверенитет после госпереворота в 2014 году. По данным председателя ГД, бюджет государства "почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов", а в следующем году, как утверждается в записи, на долю зарубежного финансирования будет приходиться 58 процентов."Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается", — заключил политик.Как сообщал в августе глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за первые шесть месяцев этого года госдолг Украины вырос с 96,9 миллиарда долларов до 105,39 миллиарда долларов — 68 процентов от ВВП страны. По прогнозам МВФ, до конца года долговая нагрузка может вырасти до 86 процентов от валового внутреннего продукта.На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, которую в Москве называют государственным переворотом. Этому предшествовал внутриполитический кризис, который обострился после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Впоследствии Верховная рада отстранила его от власти, политик покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые выиграл Петр Порошенко.
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вячеслав володин, украина, россия, киев, владимир зеленский, госдума рф, в мире
Вячеслав Володин, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире
08:23 14.11.2022 (обновлено: 09:57 14.11.2022)
 
Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин

Спикер ГД Володин назвал Украину государством-банкротом, утратившим суверенитет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, загнав государство в долги, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, сейчас власти тратят на обслуживание обязательств 57,9 процента от своих доходов и вынуждены брать новые займы.

"Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу", — говорится в записи в Telegram-канале российского политика.

Володин уверен, что Украина полностью утратила суверенитет после госпереворота в 2014 году. По данным председателя ГД, бюджет государства "почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов", а в следующем году, как утверждается в записи, на долю зарубежного финансирования будет приходиться 58 процентов.
"Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается", — заключил политик.
Как сообщал в августе глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за первые шесть месяцев этого года госдолг Украины вырос с 96,9 миллиарда долларов до 105,39 миллиарда долларов — 68 процентов от ВВП страны. По прогнозам МВФ, до конца года долговая нагрузка может вырасти до 86 процентов от валового внутреннего продукта.
На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, которую в Москве называют государственным переворотом. Этому предшествовал внутриполитический кризис, который обострился после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Впоследствии Верховная рада отстранила его от власти, политик покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые выиграл Петр Порошенко.
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