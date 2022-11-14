https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260210.html

Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин

Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин - РИА Новости, 14.11.2022

Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, загнав государство в долги, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:23

2022-11-14T08:23

2022-11-14T09:57

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, загнав государство в долги, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, сейчас власти тратят на обслуживание обязательств 57,9 процента от своих доходов и вынуждены брать новые займы. Володин уверен, что Украина полностью утратила суверенитет после госпереворота в 2014 году. По данным председателя ГД, бюджет государства "почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов", а в следующем году, как утверждается в записи, на долю зарубежного финансирования будет приходиться 58 процентов."Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается", — заключил политик.Как сообщал в августе глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за первые шесть месяцев этого года госдолг Украины вырос с 96,9 миллиарда долларов до 105,39 миллиарда долларов — 68 процентов от ВВП страны. По прогнозам МВФ, до конца года долговая нагрузка может вырасти до 86 процентов от валового внутреннего продукта.На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, которую в Москве называют государственным переворотом. Этому предшествовал внутриполитический кризис, который обострился после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Впоследствии Верховная рада отстранила его от власти, политик покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые выиграл Петр Порошенко.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831253889.html

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Варвара Скокшина

вячеслав володин, украина, россия, киев, владимир зеленский, госдума рф, в мире