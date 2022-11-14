https://ria.ru/20221114/ukraina-1831251671.html

Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике

Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике - РИА Новости, 14.11.2022

Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T04:30

2022-11-14T04:30

2022-11-14T04:39

джанет йеллен

россия

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике."Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", - сказала она на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мером.Йеллен отметила совместную работу двух стран над помощью Украине и "привлечением РФ к ответственности".Министр повторила, что ограничения, планируемые к имплементации с начала декабря, должны снизить мировые цены на энергоносители и ограничить доходы, которые "мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.

https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html

https://ria.ru/20221112/ekonomika-1831066813.html

https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html

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джанет йеллен, россия, украина, сша, g7, министерство финансов сша, евросоюз, в мире, экономика