Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831251671.html
Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике
Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике - РИА Новости, 14.11.2022
Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:30
2022-11-14T04:39
джанет йеллен
россия
украина
сша
g7
министерство финансов сша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593746035_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_92a412a24e52314ff290b5d993241a70.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике."Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", - сказала она на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мером.Йеллен отметила совместную работу двух стран над помощью Украине и "привлечением РФ к ответственности".Министр повторила, что ограничения, планируемые к имплементации с начала декабря, должны снизить мировые цены на энергоносители и ограничить доходы, которые "мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html
https://ria.ru/20221112/ekonomika-1831066813.html
https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593746035_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_66d2aeffb93cf8a47da9bcf52cb82765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джанет йеллен, россия, украина, сша, g7, министерство финансов сша, евросоюз, в мире, экономика
Джанет Йеллен, Россия, Украина, США, G7, Министерство финансов США, Евросоюз, В мире, Экономика
04:30 14.11.2022 (обновлено: 04:39 14.11.2022)
 
Глава Минфина США назвала лучшую помощь мировой экономике

Глава Минфина США Йеллен назвала завершение конфликта на Украине лучшей помощью экономике

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике.
"Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", - сказала она на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мером.
Джереми Хант - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 02:01
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию
Йеллен отметила совместную работу двух стран над помощью Украине и "привлечением РФ к ответственности".
"Мы это делаем через содействие (Украине) в сфере безопасности, бюджетную поддержку и широкий круг санкций. Помимо этого, мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти", - сказала она.
Министр повторила, что ограничения, планируемые к имплементации с начала декабря, должны снизить мировые цены на энергоносители и ограничить доходы, которые "мог бы использовать Кремль для финансирования этой войны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 17:03
DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 16:37
СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции
 
Джанет ЙелленРоссияУкраинаСШАG7Министерство финансов СШАЕвросоюзВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала