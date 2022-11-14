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Электронное водительское удостоверение стало доступно в приложении в VK
Электронное водительское удостоверение стало доступно в приложении в VK - РИА Новости, 14.11.2022
Электронное водительское удостоверение стало доступно в приложении в VK
Минцифры России запустило в социальной сети "ВКонтакте" тестовую версию мини-приложения "Авто", с помощью которого можно предъявлять электронное водительское... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:04
2022-11-14T18:04
2022-11-14T18:04
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минцифры России запустило в социальной сети "ВКонтакте" тестовую версию мини-приложения "Авто", с помощью которого можно предъявлять электронное водительское удостоверение сотрудникам ГИБДД, сообщило министерство."Госуслуги" запускают тестовую версию мини-приложения "Авто" в социальной сети "ВКонтакте". С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.Отмечается, что электронные права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Инспектор также вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.Уточняется, что необходимо авторизоваться через портал "Госуслуги", после чего в приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. "Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети", - отмечается в сообщении министерства.Приложение позволит не только предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, но и СТС, а также передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их или же просто просмотреть документы на автомобиль.
https://ria.ru/20221114/programma-1831384120.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), вконтакте
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), ВКонтакте
Электронное водительское удостоверение стало доступно в приложении в VK
Минцифры запустило мини-приложение "Авто" в VK с электронными водительским удостоверением
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Минцифры России запустило в социальной сети "ВКонтакте" тестовую версию мини-приложения "Авто", с помощью которого можно предъявлять электронное водительское удостоверение сотрудникам ГИБДД, сообщило
министерство.
"Госуслуги" запускают тестовую версию мини-приложения "Авто" в социальной сети "ВКонтакте". С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.
Отмечается, что электронные права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Инспектор также вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.
Уточняется, что необходимо авторизоваться через портал "Госуслуги", после чего в приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. "Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети", - отмечается в сообщении министерства.
Приложение позволит не только предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, но и СТС, а также передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их или же просто просмотреть документы на автомобиль.