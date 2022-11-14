Рейтинг@Mail.ru
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/uchenik-1831440660.html
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу - РИА Новости, 14.11.2022
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:19
2022-11-14T18:19
происшествия
тула
тульская область
россия
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила прокуратура Тульской области.Инцидент происходит в классе. На кадрах ученик подходит к учительнице и ударяет ее по лицу. Судя по всему, он планировал продолжать удары, в классе началась суматоха, крики. По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет о восьмом классе школы в Привокзальном районе Тулы. По данным издания, родители одноклассников утверждают – у школьника часто бывают вспышки гнева как по отношению к ученикам, так и к педагогам.Прокуратура Тульской области сообщает о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях."Прокуроры дадут оценку деятельности образовательной организации по нравственному воспитанию подростков, органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство информирует, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html
https://ria.ru/20221026/shkola-1826867417.html
тула
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, тульская область, россия, образование - общество
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия, Образование - Общество
18:19 14.11.2022
 
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу

Прокуратура Тульской области проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила прокуратура Тульской области.
Инцидент происходит в классе. На кадрах ученик подходит к учительнице и ударяет ее по лицу. Судя по всему, он планировал продолжать удары, в классе началась суматоха, крики. По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет о восьмом классе школы в Привокзальном районе Тулы. По данным издания, родители одноклассников утверждают – у школьника часто бывают вспышки гнева как по отношению к ученикам, так и к педагогам.
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 22:33
Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
Прокуратура Тульской области сообщает о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях.
"Прокуроры дадут оценку деятельности образовательной организации по нравственному воспитанию подростков, органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство информирует, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:11
В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору
 
ПроисшествияТулаТульская областьРоссияОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала