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В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу - РИА Новости, 14.11.2022
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:19
2022-11-14T18:19
2022-11-14T18:19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила прокуратура Тульской области.Инцидент происходит в классе. На кадрах ученик подходит к учительнице и ударяет ее по лицу. Судя по всему, он планировал продолжать удары, в классе началась суматоха, крики. По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет о восьмом классе школы в Привокзальном районе Тулы. По данным издания, родители одноклассников утверждают – у школьника часто бывают вспышки гнева как по отношению к ученикам, так и к педагогам.Прокуратура Тульской области сообщает о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях."Прокуроры дадут оценку деятельности образовательной организации по нравственному воспитанию подростков, органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство информирует, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html
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происшествия, тула, тульская область, россия, образование - общество
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия, Образование - Общество
В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
Прокуратура Тульской области проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила
прокуратура Тульской области.
Инцидент происходит в классе. На кадрах ученик подходит к учительнице и ударяет ее по лицу. Судя по всему, он планировал продолжать удары, в классе началась суматоха, крики. По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет о восьмом классе школы в Привокзальном районе Тулы. По данным издания, родители одноклассников утверждают – у школьника часто бывают вспышки гнева как по отношению к ученикам, так и к педагогам.
Прокуратура Тульской области сообщает о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях.
"Прокуроры дадут оценку деятельности образовательной организации по нравственному воспитанию подростков, органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство информирует, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.