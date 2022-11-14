https://ria.ru/20221114/uchenik-1831440660.html

В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу

В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу - РИА Новости, 14.11.2022

В Туле прокуратура проверит видео, где школьник бьет учительницу по лицу

Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:19

2022-11-14T18:19

2022-11-14T18:19

происшествия

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тульская область

россия

образование - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку размещенного в СМИ и соцсетях видео, на котором школьник в Туле на глазах у одноклассников бьет по лицу учительницу, сообщила прокуратура Тульской области.Инцидент происходит в классе. На кадрах ученик подходит к учительнице и ударяет ее по лицу. Судя по всему, он планировал продолжать удары, в классе началась суматоха, крики. По данным тульского интернет-издания Myslo, речь идет о восьмом классе школы в Привокзальном районе Тулы. По данным издания, родители одноклассников утверждают – у школьника часто бывают вспышки гнева как по отношению к ученикам, так и к педагогам.Прокуратура Тульской области сообщает о начале проверки по информации, размещенной в СМИ и социальных сетях."Прокуроры дадут оценку деятельности образовательной организации по нравственному воспитанию подростков, органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство информирует, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html

https://ria.ru/20221026/shkola-1826867417.html

тула

тульская область

россия

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происшествия, тула, тульская область, россия, образование - общество