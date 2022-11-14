Рейтинг@Mail.ru
Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831334443.html
Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт
Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт - РИА Новости, 14.11.2022
Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт
Вооруженные силы Турции могут провести операцию на севере Сирии после получения информации о том, что из города Кобани в этом регионе поступило указание... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:44
2022-11-14T12:47
в мире
сулейман сойлу
ибрагим калын
сирия
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138243/58/1382435827_0:267:4712:2918_1920x0_80_0_0_88efe09f3c4c80937909f957852e764c.jpg
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут провести операцию на севере Сирии после получения информации о том, что из города Кобани в этом регионе поступило указание осуществить теракт в Стамбуле, считает турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. По его словам, есть подозрение, что указание поступило из Кобани (на севере Сирии на турецкой границе), исполнитель прошел через Африн (тоже на севере Сирии)."Мы проведем операцию в Айн-эль-Араб (Кобани). Теперь это обязательство на нашей шее", - приводит слова эксперта газета Miliyyet.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html
сирия
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138243/58/1382435827_234:0:4479:3184_1920x0_80_0_0_ea344fcfe9c657ac5205f49bca264862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сулейман сойлу, ибрагим калын, сирия, турция, стамбул
В мире, Сулейман Сойлу, Ибрагим Калын, Сирия, Турция, Стамбул
12:44 14.11.2022 (обновлено: 12:47 14.11.2022)
 
Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт

Эксперт Агар: Турция после теракта в Стамбуле может начать операцию в Сирии

© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Aris Messinis
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут провести операцию на севере Сирии после получения информации о том, что из города Кобани в этом регионе поступило указание осуществить теракт в Стамбуле, считает турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. По его словам, есть подозрение, что указание поступило из Кобани (на севере Сирии на турецкой границе), исполнитель прошел через Африн (тоже на севере Сирии).
"Мы проведем операцию в Айн-эль-Араб (Кобани). Теперь это обязательство на нашей шее", - приводит слова эксперта газета Miliyyet.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Военнослужащие дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:53
МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле
 
В миреСулейман СойлуИбрагим КалынСирияТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала