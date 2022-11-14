https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831334443.html

Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт

Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт - РИА Новости, 14.11.2022

Турция может начать операцию в Сирии в ответ на теракт, считает эксперт

Вооруженные силы Турции могут провести операцию на севере Сирии после получения информации о том, что из города Кобани в этом регионе поступило указание... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:44

2022-11-14T12:44

2022-11-14T12:47

в мире

сулейман сойлу

ибрагим калын

сирия

турция

стамбул

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут провести операцию на севере Сирии после получения информации о том, что из города Кобани в этом регионе поступило указание осуществить теракт в Стамбуле, считает турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. По его словам, есть подозрение, что указание поступило из Кобани (на севере Сирии на турецкой границе), исполнитель прошел через Африн (тоже на севере Сирии)."Мы проведем операцию в Айн-эль-Араб (Кобани). Теперь это обязательство на нашей шее", - приводит слова эксперта газета Miliyyet.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html

сирия

турция

стамбул

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в мире, сулейман сойлу, ибрагим калын, сирия, турция, стамбул