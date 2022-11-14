МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", — приводит слова министра телеканал CNN Türk.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.Накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва, не оглядываясь, убегает, глядя в экран телефона.По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.В начале ноября президент Турции Эрдоган заявил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу возможно только после выполнения ими обязательств перед Анкарой.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Военнослужащие дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", — приводит слова министра телеканал CNN Türk.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.
Накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.
Полиция задержала 46 человек по делу о теракте, в том числе женщину, которую подозревают в исполнении. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва, не оглядываясь, убегает, глядя в экран телефона.
По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.
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