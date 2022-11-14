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Глава Алтайского края рассказал Путину о восстановлении туризма
Глава Алтайского края рассказал Путину о восстановлении туризма - РИА Новости, 14.11.2022
Глава Алтайского края рассказал Путину о восстановлении туризма
Туристическая отрасль региона восстановилась после спада 2020 года, а количество туристов прошлым летом превысило аналогичный показатель 2021 года, сообщил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:10
2022-11-14T15:10
2022-11-14T15:10
туризм
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виктор томенко
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алтайский край
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Туристическая отрасль региона восстановилась после спада 2020 года, а количество туристов прошлым летом превысило аналогичный показатель 2021 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алтайского края Виктор Томенко."Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. И в 2022 году мы за летний период превысили и показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. И будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно также на примерно 2 миллиона человек туристического потока", - сказал Томенко.Он отметил, что в Алтайском крае в сфере туризма реализуется большой объем проектов, в числе которых строительство кластера "Белокуриха горная", и работа инвесторов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". "И реализуются проекты, и разрабатываются проекты нашими резидентами. И сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", - уточнил губернатор Алтайского края.
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экономика, виктор томенко, россия, алтайский край, владимир путин, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Виктор Томенко, Россия, Алтайский край, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Глава Алтайского края рассказал Путину о восстановлении туризма
Глава Алтайского края Томенко: число туристов летом 2022 года превысило показатели 2021
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Туристическая отрасль региона восстановилась после спада 2020 года, а количество туристов прошлым летом превысило аналогичный показатель 2021 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. И в 2022 году мы за летний период превысили и показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. И будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно также на примерно 2 миллиона человек туристического потока", - сказал Томенко.
Он отметил, что в Алтайском крае в сфере туризма реализуется большой объем проектов, в числе которых строительство кластера "Белокуриха горная", и работа инвесторов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". "И реализуются проекты, и разрабатываются проекты нашими резидентами. И сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления", - уточнил губернатор Алтайского края.