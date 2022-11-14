07:37 14.11.2022 (обновлено: 10:14 14.11.2022)
Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам
Чернышенко поручил развивать туристические маршруты по военно-историческим местам
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам, они уже согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает аппарат зампреда правительства.
"Минэкономразвития совместно с Минкультуры России, Агентством стратегических инициатив и регионами необходимо до середины января следующего года сформировать перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также проводить информирование граждан о новых маршрутах", - говорится в сообщении.
"Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины. Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, туристические маршруты по местам боевой славы позволят укрепить связь граждан и, прежде всего подрастающего поколения, с историей страны. "Они позволят проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России. Наш опыт по формированию уникальных туристических продуктов позволит достаточно быстро разработать карту таких путешествий", - подчеркнула она.