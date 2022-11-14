https://ria.ru/20221114/turizm-1831257241.html

Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам

Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам - РИА Новости, 14.11.2022

Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:37

2022-11-14T07:37

2022-11-14T10:14

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

экономика

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам, они уже согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает аппарат зампреда правительства."Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины. Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, туристические маршруты по местам боевой славы позволят укрепить связь граждан и, прежде всего подрастающего поколения, с историей страны. "Они позволят проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России. Наш опыт по формированию уникальных туристических продуктов позволит достаточно быстро разработать карту таких путешествий", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html

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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика, общество, новости - туризм