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Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
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Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам
Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам - РИА Новости, 14.11.2022
Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:37
2022-11-14T10:14
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам, они уже согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает аппарат зампреда правительства."Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины. Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, туристические маршруты по местам боевой славы позволят укрепить связь граждан и, прежде всего подрастающего поколения, с историей страны. "Они позволят проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России. Наш опыт по формированию уникальных туристических продуктов позволит достаточно быстро разработать карту таких путешествий", - подчеркнула она.
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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика, общество, новости - туризм
Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Экономика, Общество, Туризм, Новости - Туризм
07:37 14.11.2022 (обновлено: 10:14 14.11.2022)
 
Чернышенко поручил развивать турмаршруты по военно-историческим местам

Чернышенко поручил развивать туристические маршруты по военно-историческим местам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам, они уже согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает аппарат зампреда правительства.
"Минэкономразвития совместно с Минкультуры России, Агентством стратегических инициатив и регионами необходимо до середины января следующего года сформировать перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также проводить информирование граждан о новых маршрутах", - говорится в сообщении.
"Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины. Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, туристические маршруты по местам боевой славы позволят укрепить связь граждан и, прежде всего подрастающего поколения, с историей страны. "Они позволят проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России. Наш опыт по формированию уникальных туристических продуктов позволит достаточно быстро разработать карту таких путешествий", - подчеркнула она.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономикаОбществоНовости - Туризм
 
 
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