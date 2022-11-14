https://ria.ru/20221114/travlya-1830405554.html

Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"

Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 14.11.2022

Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"

Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество?

2022-11-14T12:00

2022-11-14T12:00

2022-11-14T12:00

страхи

наталья лосева

школа

психология

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Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы" Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество? audio/mpeg

Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы" Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество? audio/mpeg

Историю героя Алексея разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, школа, психология, аудио