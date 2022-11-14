https://ria.ru/20221114/travlya-1830405554.html
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 14.11.2022
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"
Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество?
2022-11-14T12:00
2022-11-14T12:00
2022-11-14T12:00
страхи
наталья лосева
школа
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830750561_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e90d451463e3eb1e9b68ce95708544ce.png
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"
Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество?
audio/mpeg
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"
Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество?
audio/mpeg
Историю героя Алексея разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830750561_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_bad9f48294e814626c17fb8ce8cd6a3d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, школа, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Школа, Психология
Не мог сменить деревенскую школу, где меня обижали. "Страхи/Детские травмы"
Алексей с детства был белой вороной: одноклассники постоянно его травили и подставляли, дело даже дошло до полиции. Мальчик искал помощи у педагогов, но те лишь отмахивались. Сейчас Алексей уже взрослый, но видит угрозу во всех окружающих и постоянно находится настороже. Как перестать бояться и превратить негативный опыт в преимущество?