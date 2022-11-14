11:04 14.11.2022 (обновлено: 11:17 14.11.2022)
Башкирский театр снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза"
Башкирский театр снял с репертуара спектакль после слов Гузель Яхиной о спецоперации
Писательница Гузель Яхина. Архивное фото
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза" после высказываний автора одноимённого романа Гузель Яхиной о спецоперации РФ на Украине.
"Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.
В сообщении отмечается, что театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. "Автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина заявляет, что "новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто – разрушен". Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас – деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги – работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма", - информирует театр.
"В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара", - поясняется в сообщении.
Премьера спектакля "Зулейха открывает глаза" в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоялась 24 ноября 2017 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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