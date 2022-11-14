https://ria.ru/20221114/teatr-1831286584.html

Башкирский театр снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза"

Башкирский театр снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза" - РИА Новости, 14.11.2022

Башкирский театр снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза"

Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза" после высказываний автора одноимённого романа Гузель Яхиной о... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:04

2022-11-14T11:04

2022-11-14T11:17

культура

гузель яхина

владимир путин

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культура

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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза" после высказываний автора одноимённого романа Гузель Яхиной о спецоперации РФ на Украине."Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.В сообщении отмечается, что театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. "Автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина заявляет, что "новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто – разрушен". Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас – деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги – работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма", - информирует театр.Премьера спектакля "Зулейха открывает глаза" в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоялась 24 ноября 2017 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220602/knigi-1792661797.html

https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гузель яхина, владимир путин, россия, украина, донбасс, культура