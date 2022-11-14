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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2022
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T01:46
2022-11-14T01:46
2022-11-14T01:52
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По данным сервиса, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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01:46 14.11.2022 (обновлено: 01:52 14.11.2022)
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Днепропетровской и еще шести областях объявили воздушную тревогу