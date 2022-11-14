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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/svo-1831246233.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2022
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T01:46
2022-11-14T01:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
происшествия
одесская область
полтавская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.По данным сервиса, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
кировоградская область
одесская область
полтавская область
днепропетровская область
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в мире, украина, кировоградская область, происшествия, одесская область, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область, николаевская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Происшествия, Одесская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Николаевская область, Черкасская область
01:46 14.11.2022 (обновлено: 01:52 14.11.2022)
 
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в Днепропетровской и еще шести областях объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польотуГород Днепр
Город Днепр - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польоту
Город Днепр. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
По данным сервиса, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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