https://ria.ru/20221114/svalka-1831436844.html

Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону

Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.11.2022

Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону

Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:10

происшествия

жкх

ростов-на-дону

ростовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.Ранее в группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива города, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам. Площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 квадратных метров."Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - сказал представитель прокуратуры.Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.

https://ria.ru/20221114/vodokanal-1831334067.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, ростов-на-дону, ростовская область, россия