https://ria.ru/20221114/svalka-1831436844.html
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.11.2022
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:10
2022-11-14T18:10
2022-11-14T18:10
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.Ранее в группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива города, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам. Площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 квадратных метров."Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - сказал представитель прокуратуры.Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.
https://ria.ru/20221114/vodokanal-1831334067.html
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Происшествия, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прокуратура проверит информацию о свалке с высокоопасными отходами
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.
Ранее в группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива города, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам. Площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 квадратных метров.
"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - сказал представитель прокуратуры.
Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.