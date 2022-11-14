Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/svalka-1831436844.html
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.11.2022
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:10
2022-11-14T18:10
происшествия
жкх
ростов-на-дону
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.Ранее в группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива города, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам. Площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 квадратных метров."Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - сказал представитель прокуратуры.Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.
https://ria.ru/20221114/vodokanal-1831334067.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
18:10 14.11.2022
 
Прокуратура проверит информацию о свалке опасных отходов в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прокуратура проверит информацию о свалке с высокоопасными отходами

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации в соцсетях о свалке с высокоопасными отходами в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.
Ранее в группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива города, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам. Площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 квадратных метров.
"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - сказал представитель прокуратуры.
Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.
Наталья Крылова - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:43
На Урале экс-депутат облила фекалиями офис "Водоканала"
 
ПроисшествияЖКХРостов-на-ДонуРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала