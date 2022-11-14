В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США
WirtschaftsWoche: США угрожают суверенитету Германии из-за поставок вооружения Берлину
© AP Photo / StringerФлаги Германии и США
© AP Photo / Stringer
Флаги Германии и США. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.
Авторы статьи отметили, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.
"Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев", — привело издание мнение немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.
Другой член отрасли, представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, добавил, что действия бундестага рискуют обернуться потерей "важных ключевых технологий" и, следовательно, автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений.
По мнению обозревателей, основная проблема заключается в том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на "готовые и быстро поставляемые" зарубежные образцы вооружения.
"А это, прежде всего, американское оборудование, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook, оба производятся Boeing", — добавили авторы статьи.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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