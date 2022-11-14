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В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США - РИА Новости, 14.11.2022
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В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США
В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США - РИА Новости, 14.11.2022
В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США
Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T05:33
2022-11-14T05:33
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.Авторы статьи отметили, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.Другой член отрасли, представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, добавил, что действия бундестага рискуют обернуться потерей "важных ключевых технологий" и, следовательно, автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений.По мнению обозревателей, основная проблема заключается в том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на "готовые и быстро поставляемые" зарубежные образцы вооружения.Ранее газета Welt отмечала, что немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок Киеву. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html
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германия, сша, европа, кристина ламбрехт, lockheed martin , f-35, в мире, welt
Германия, США, Европа, Кристина Ламбрехт, Lockheed Martin , F-35, В мире, Welt
05:33 14.11.2022
 
В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США

WirtschaftsWoche: США угрожают суверенитету Германии из-за поставок вооружения Берлину

© AP Photo / StringerФлаги Германии и США
Флаги Германии и США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Stringer
Флаги Германии и США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.
Авторы статьи отметили, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.

"Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев", — привело издание мнение немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.

Другой член отрасли, представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, добавил, что действия бундестага рискуют обернуться потерей "важных ключевых технологий" и, следовательно, автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений.
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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По мнению обозревателей, основная проблема заключается в том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на "готовые и быстро поставляемые" зарубежные образцы вооружения.

"А это, прежде всего, американское оборудование, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook, оба производятся Boeing", — добавили авторы статьи.

Ранее газета Welt отмечала, что немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок Киеву. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ГерманияСШАЕвропаКристина ЛамбрехтLockheed MartinF-35В миреWelt
 
 
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