https://ria.ru/20221114/suverenitet-1831253554.html

В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США

В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США - РИА Новости, 14.11.2022

В Германии испугались за свой суверенитет из-за влияния США

Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T05:33

2022-11-14T05:33

2022-11-14T05:33

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Германия рискует потерять свой суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.Авторы статьи отметили, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.Другой член отрасли, представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, добавил, что действия бундестага рискуют обернуться потерей "важных ключевых технологий" и, следовательно, автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений.По мнению обозревателей, основная проблема заключается в том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на "готовые и быстро поставляемые" зарубежные образцы вооружения.Ранее газета Welt отмечала, что немецкая армия оказалась "голой" из-за опустошения запасов после поставок Киеву. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html

https://ria.ru/20220913/ssora-1816359614.html

германия

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, сша, европа, кристина ламбрехт, lockheed martin , f-35, в мире, welt