https://ria.ru/20221114/sunak-1831342104.html

Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие"

Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие" - РИА Новости, 14.11.2022

Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие"

Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего РФ в "превращении продовольствия в оружие", в корне неверное: Россия не препятствует... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:20

россия

в мире

риши сунак

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего РФ в "превращении продовольствия в оружие", в корне неверное: Россия не препятствует поставкам, а наоборот - помогает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось - незначительное количество из общего объема. А подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221114/sunak-1831312247.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, риши сунак, дмитрий песков