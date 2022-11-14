https://ria.ru/20221114/sunak-1831342104.html
Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие"
Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие" - РИА Новости, 14.11.2022
Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие"
Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего РФ в "превращении продовольствия в оружие", в корне неверное: Россия не препятствует... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:07
2022-11-14T13:07
2022-11-14T13:20
россия
в мире
риши сунак
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего РФ в "превращении продовольствия в оружие", в корне неверное: Россия не препятствует поставкам, а наоборот - помогает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось - незначительное количество из общего объема. А подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221114/sunak-1831312247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, риши сунак, дмитрий песков
Россия, В мире, Риши Сунак, Дмитрий Песков
13:07 14.11.2022 (обновлено: 13:20 14.11.2022)
Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении продовольствия в оружие"
Песков раскритиковал слова Сунака о "превращении Россией продовольствия в оружие"