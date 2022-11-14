https://ria.ru/20221114/sunak-1831312247.html

"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена

"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена - РИА Новости, 14.11.2022

"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена

Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о статье премьер-министра Великобритании Риши Сунака, посвященной грядущему саммиту G20. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:57

2022-11-14T11:57

2022-11-14T15:05

в мире

риши сунак

джо байден

сергей лавров

сша

россия

украина

большая двадцатка

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о статье премьер-министра Великобритании Риши Сунака, посвященной грядущему саммиту G20.В колонке политик заявил, что намерен впервые встретиться с президентом США Джо Байденом, а также предложил свой план действий в рамках встречи лидеров "Большой двадцатки". Британский премьер вновь обвинил Россию в нынешнем экономическом кризисе и подтвердил готовность продолжать спонсировать киевский режим."Мне посчастливилось учиться, работать и жить в Америке, и я разделяю ее неугомонный оптимизм. Так давайте же покажем, что ценности, которыми мы дорожим (верховенство закона, свободные рынки, возможности и свобода) продолжают сиять ярче, чем все, что могут предложить наши противники и конкуренты", — заключил Сунак.В комментариях пользователи заметили, что британский премьер рассуждает строго в рамках американского миропорядка, что не всегда идет на пользу в первую очередь самим жителям королевства."Великобритания находится в зеркале заднего вида мировой экономики. Как и администрации Байдена в США, ей приходится продолжать брать крупные займы для финансирования заимствований, которые она использовала для покупки голосов на последних выборах. Таким образом, шансы на чистое и процветающее будущее примерно такие же, как увидеть белого парня в американской телерекламе — ничтожные", — написал Michael Lowery."Мы устали от того, что с нами обращаются как с дойной коровой. С нас хватит ваших социально-экономических экспериментов, ваших непрактичных энергетических программ, ваших утопических заблуждений, ваших ложных обещаний и — чаще всего — просто некомпетентности. Премьер-министр, как насчет того, чтобы сконцентрироваться на собственном беспорядке у себя дома? У вас заняты руки, ваша касса пуста, а ваша власть на мировой арене так опасно уменьшилась с уходом королевы, что ваше собственное содружество находится под угрозой полного распада", — возмутился Gary Gervitz."Звучит как обычный глобалистский бред, который можно услышать на любом международном форуме. Я не увидел там никаких реальных, практических предложений", — заявил Christopher Holland.Ранее Сунак в своей статье для The Telegraph обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" и призвал страны мира по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.

https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20