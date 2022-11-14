https://ria.ru/20221114/sunak-1831312247.html
"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена
"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена - РИА Новости, 14.11.2022
"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена
Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о статье премьер-министра Великобритании Риши Сунака, посвященной грядущему саммиту G20. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:57
2022-11-14T11:57
2022-11-14T15:05
в мире
риши сунак
джо байден
сергей лавров
сша
россия
украина
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о статье премьер-министра Великобритании Риши Сунака, посвященной грядущему саммиту G20.В колонке политик заявил, что намерен впервые встретиться с президентом США Джо Байденом, а также предложил свой план действий в рамках встречи лидеров "Большой двадцатки". Британский премьер вновь обвинил Россию в нынешнем экономическом кризисе и подтвердил готовность продолжать спонсировать киевский режим."Мне посчастливилось учиться, работать и жить в Америке, и я разделяю ее неугомонный оптимизм. Так давайте же покажем, что ценности, которыми мы дорожим (верховенство закона, свободные рынки, возможности и свобода) продолжают сиять ярче, чем все, что могут предложить наши противники и конкуренты", — заключил Сунак.В комментариях пользователи заметили, что британский премьер рассуждает строго в рамках американского миропорядка, что не всегда идет на пользу в первую очередь самим жителям королевства."Великобритания находится в зеркале заднего вида мировой экономики. Как и администрации Байдена в США, ей приходится продолжать брать крупные займы для финансирования заимствований, которые она использовала для покупки голосов на последних выборах. Таким образом, шансы на чистое и процветающее будущее примерно такие же, как увидеть белого парня в американской телерекламе — ничтожные", — написал Michael Lowery."Мы устали от того, что с нами обращаются как с дойной коровой. С нас хватит ваших социально-экономических экспериментов, ваших непрактичных энергетических программ, ваших утопических заблуждений, ваших ложных обещаний и — чаще всего — просто некомпетентности. Премьер-министр, как насчет того, чтобы сконцентрироваться на собственном беспорядке у себя дома? У вас заняты руки, ваша касса пуста, а ваша власть на мировой арене так опасно уменьшилась с уходом королевы, что ваше собственное содружество находится под угрозой полного распада", — возмутился Gary Gervitz."Звучит как обычный глобалистский бред, который можно услышать на любом международном форуме. Я не увидел там никаких реальных, практических предложений", — заявил Christopher Holland.Ранее Сунак в своей статье для The Telegraph обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" и призвал страны мира по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.
https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html
https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html
https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Риши Сунак, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Россия, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20
11:57 14.11.2022 (обновлено: 15:05 14.11.2022)
"С нас хватит": читатели WSJ отчитали Сунака за потакание курсу Байдена
Читатели WSJ отчитали премьера Великобритании Сунака за потакание политическому курсу США
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Читатели американской газеты The Wall Street Journal
высказались о статье премьер-министра Великобритании Риши Сунака, посвященной грядущему саммиту G20.
В колонке политик заявил, что намерен впервые встретиться с президентом США
Джо Байденом, а также предложил свой план действий в рамках встречи лидеров "Большой двадцатки". Британский премьер вновь обвинил Россию
в нынешнем экономическом кризисе и подтвердил готовность продолжать спонсировать киевский режим.
"Мне посчастливилось учиться, работать и жить в Америке
, и я разделяю ее неугомонный оптимизм. Так давайте же покажем, что ценности, которыми мы дорожим (верховенство закона, свободные рынки, возможности и свобода) продолжают сиять ярче, чем все, что могут предложить наши противники и конкуренты", — заключил Сунак.
В комментариях пользователи заметили, что британский премьер рассуждает строго в рамках американского миропорядка, что не всегда идет на пользу в первую очередь самим жителям королевства.
"Великобритания находится в зеркале заднего вида мировой экономики. Как и администрации Байдена в США, ей приходится продолжать брать крупные займы для финансирования заимствований, которые она использовала для покупки голосов на последних выборах. Таким образом, шансы на чистое и процветающее будущее примерно такие же, как увидеть белого парня в американской телерекламе — ничтожные", — написал Michael Lowery.
"Мы устали от того, что с нами обращаются как с дойной коровой. С нас хватит ваших социально-экономических экспериментов, ваших непрактичных энергетических программ, ваших утопических заблуждений, ваших ложных обещаний и — чаще всего — просто некомпетентности. Премьер-министр, как насчет того, чтобы сконцентрироваться на собственном беспорядке у себя дома? У вас заняты руки, ваша касса пуста, а ваша власть на мировой арене так опасно уменьшилась с уходом королевы, что ваше собственное содружество находится под угрозой полного распада", — возмутился Gary Gervitz.
"Звучит как обычный глобалистский бред, который можно услышать на любом международном форуме. Я не увидел там никаких реальных, практических предложений", — заявил Christopher Holland.
"Итак, в итоге. "Мы" поддерживаем позицию США по Украине, под "мы" подразумевается отсутствие денег. Американские налогоплательщики продолжают наращивать свое влияние в Европе, поддерживая военные усилия Украины. <...> В общем, США должны продолжать платить за Украину. "Мы" будем умолять глобальный Юг помочь с продовольствием, потому что сами не производим. Но если бы мы производили еду, мы бы сделали из нее оружие и назвали это санкциями, чтобы это было социально приемлемо. Мы надеемся, что никто не догадался. Это, конечно, все шутки, но похоже, что он написал это, чтобы подтвердить, что будет придерживаться стандартной линии Великобритания — США", — резюмировал Varun Sharma.
Ранее Сунак в своей статье для The Telegraph обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" и призвал страны мира по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы.
Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали
. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров
. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией
, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.