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Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине - РИА Новости, 14.11.2022
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Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине - РИА Новости, 14.11.2022
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:12
2022-11-14T13:11
в мире
владимир путин
риши сунак
сергей лавров
россия
турция
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив политика из Соединенного Королевства в лицемерии."Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте. — Прим. ред.), пока на него не надавили", — отметил Steve Kent."Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — пишет grunt."Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — посчитал QueenandCountry."Сунак — очередной клоун", — прокомментировал RabD."Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — подытожил Valleygamer.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Россияне планируют озвучить инициативы, связанные с торговлей продовольствием и энергоресурсами, включая газовые проекты с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.
https://ria.ru/20221113/sammit-1831238715.html
https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html
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в мире, владимир путин, риши сунак, сергей лавров, россия, турция, большая двадцатка, саммит g20, украина, владимир зеленский
В мире, Владимир Путин, Риши Сунак, Сергей Лавров, Россия, Турция, Большая двадцатка, Саммит G20, Украина, Владимир Зеленский
09:12 14.11.2022 (обновлено: 13:11 14.11.2022)
 
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20

© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив политика из Соединенного Королевства в лицемерии.
"Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте. — Прим. ред.), пока на него не надавили", — отметил Steve Kent.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Зеленский подтвердил участие в саммите G20 с видеообращением
"Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — пишет grunt.

"Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — посчитал QueenandCountry.

"Сунак — очередной клоун", — прокомментировал RabD.
"Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — подытожил Valleygamer.

Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Россияне планируют озвучить инициативы, связанные с торговлей продовольствием и энергоресурсами, включая газовые проекты с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В миреВладимир ПутинРиши СунакСергей ЛавровРоссияТурцияБольшая двадцаткаСаммит G20УкраинаВладимир Зеленский
 
 
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