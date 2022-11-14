https://ria.ru/20221114/sunak-1831265593.html

Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине

Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине - РИА Новости, 14.11.2022

Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине

Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:12

2022-11-14T09:12

2022-11-14T13:11

в мире

владимир путин

риши сунак

сергей лавров

россия

турция

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив политика из Соединенного Королевства в лицемерии."Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте. — Прим. ред.), пока на него не надавили", — отметил Steve Kent."Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — пишет grunt."Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — посчитал QueenandCountry."Сунак — очередной клоун", — прокомментировал RabD."Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — подытожил Valleygamer.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Россияне планируют озвучить инициативы, связанные с торговлей продовольствием и энергоресурсами, включая газовые проекты с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.

https://ria.ru/20221113/sammit-1831238715.html

https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, риши сунак, сергей лавров, россия, турция, большая двадцатка, саммит g20, украина, владимир зеленский