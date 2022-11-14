09:12 14.11.2022 (обновлено: 13:11 14.11.2022)
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив политика из Соединенного Королевства в лицемерии.
"Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте. — Прим. ред.), пока на него не надавили", — отметил Steve Kent.
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"Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — пишет grunt.
"Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — посчитал QueenandCountry.
"Сунак — очередной клоун", — прокомментировал RabD.
"Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — посчитал QueenandCountry.
"Сунак — очередной клоун", — прокомментировал RabD.
"Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — подытожил Valleygamer.
Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Россияне планируют озвучить инициативы, связанные с торговлей продовольствием и энергоресурсами, включая газовые проекты с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.
Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Россияне планируют озвучить инициативы, связанные с торговлей продовольствием и энергоресурсами, включая газовые проекты с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.