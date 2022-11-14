https://ria.ru/20221114/sunak-1831249287.html

Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"

Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" - РИА Новости, 14.11.2022

Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:24

2022-11-14T03:24

2022-11-14T15:23

риши сунак

антониу гутерреш

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой отметил, что "война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру". Две трети членов G20 в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше семи процентов, подчеркнул британский премьер.По словам Сунака, прежде всего необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой". В этой связи он отметил помощь украинскому народу, а также "меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира".Британский премьер также отметил необходимость "быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html

https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html

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риши сунак, антониу гутерреш, сергей лавров, россия, турция, большая двадцатка, украина, оон, в мире