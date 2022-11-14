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Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" - РИА Новости, 14.11.2022
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Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"
Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие" - РИА Новости, 14.11.2022
Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T03:24
2022-11-14T15:23
риши сунак
антониу гутерреш
сергей лавров
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой отметил, что "война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру". Две трети членов G20 в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше семи процентов, подчеркнул британский премьер.По словам Сунака, прежде всего необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой". В этой связи он отметил помощь украинскому народу, а также "меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира".Британский премьер также отметил необходимость "быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
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риши сунак, антониу гутерреш, сергей лавров, россия, турция, большая двадцатка, украина, оон, в мире
Риши Сунак, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Россия, Турция, Большая двадцатка, Украина, ООН, В мире
03:24 14.11.2022 (обновлено: 15:23 14.11.2022)
 
Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"

Премьер-министр Британии Сунак обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".
Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой отметил, что "война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру". Две трети членов G20 в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше семи процентов, подчеркнул британский премьер.
По словам Сунака, прежде всего необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой". В этой связи он отметил помощь украинскому народу, а также "меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира".

"Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша) в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки", — написал Сунак.

Британский премьер также отметил необходимость "быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 06:46
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал МИД.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Джереми Хант - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 02:01
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию
 
Риши СунакАнтониу ГутеррешСергей ЛавровРоссияТурцияБольшая двадцаткаУкраинаООНВ мире
 
 
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