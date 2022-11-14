https://ria.ru/20221114/sud-1831295091.html

Совладельцев холдинга B&B будут судить за хищение у юриста Шапиро

Совладельцев холдинга B&B будут судить за хищение у юриста Шапиро - РИА Новости, 14.11.2022

Совладельцев холдинга B&B будут судить за хищение у юриста Шапиро

Прокуратура Москвы направила в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:23

2022-11-14T11:23

2022-11-14T11:23

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя Дионисий Золотов) на 3,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости адвокат потерпевшего Роман Кандауров."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, в окончательной редакции Балаховский, Босинзон и Савоськин обвиняются по пяти статьям, из них три тяжкие. Дело уже направлено для рассмотрения в Дорогомиловский суд Москвы", - сказал собеседник агентства в понедельник.Речь о мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, незаконном использовании товарных знаков и злоупотреблении полномочиями.По версии следствия, в январе 2014 года Денис Шапиро купил за 5 миллионов долларов 30% предприятия ООО "Бест Клин", став его гендиректором и директором по безопасности холдинга B&B, включающего "Бест Клин".Компания "Бест Клин" владела более чем десятком товарных знаков и производила бытовую химию под брендами Уникум, Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками. Ныне она обанкрочена, а ее активы переведены на другие фирмы.Однако в августе 2014 года Шапиро был арестован и впоследствии осужден за мошенничество в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. Когда в мае 2019 года Шапиро вышел из колонии, то, по утверждению защиты, узнал, что совладельцы B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон с помощью махинаций обнулили его 30-процентную долю в "Бест Клин".Следствие действительно пришло к выводу, что Шапиро и "Бест Клин" причинен ущерб на сумму 3 миллиарда 490 миллионов 550 тысяч рублей, отметил адвокат.Босинзон, Балаховский и бывший гендиректор ООО Алексей Савоськин были арестованы судом и отправлены в СИЗО, однако сейчас они находятся под запретом определенных действий, согласно которому они должны быть дома лишь ночью и не общаться между собой. Ни один из них виновным себя не считает.Как пояснил РИА Новости адвокат Кандауров, Балаховский и Босинзон – граждане Израиля и, по его мнению, могут скрыться за рубежом. По утверждению адвоката, из России уже уехала Татьяна Босинзон, она дочь Балаховского и супруга Босинзона.По словам Кандаурова, в минувшем октябре ГСУСК по Москве выделило в отдельное производство материалы проверки в ее отношении, хотя уголовное дело на нее на данный момент не возбуждалось (постановление есть в распоряжении РИА Новости). Проверка проводится по статьям об отмывании денег и незаконном использовании товарных знаков.Он отметил, что Татьяна Босинзон является управляющим директором венгерской компании BellaBen Balur Kft, на которую, утверждает адвокат, была переоформлена похищенная у "Бест Клин" интеллектуальная собственность: 13 товарных знаков и два промышленных образца.По его утверждению, актив переоформлен на ООО "Производственная компания БК", гендиректором и контролирующим акционером которого выступает Александр Шелепов, до этого работавший сотрудником службы безопасности "Бест Клин". Адвокат называет его доверенным лицом Балаховского.

https://ria.ru/20220322/uscherb-1779364825.html

https://ria.ru/20210819/sud-1746291789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, израиль, снг