https://ria.ru/20221114/strakhovanie-1831394359.html
Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза
Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза - РИА Новости, 14.11.2022
Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза
Страховой капитал Китая вырос с 6,27 триллиона юаней (872 миллиарда долларов) в 2012 году до 24,71 триллиона юаней в конце июня 2022 года, свидетельствуют... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:52
2022-11-14T15:52
2022-11-14T15:53
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Страховой капитал Китая вырос с 6,27 триллиона юаней (872 миллиарда долларов) в 2012 году до 24,71 триллиона юаней в конце июня 2022 года, свидетельствуют данные Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Китая.Согласно данным, при этом среднегодовой темп роста составил 15,6%.За последнее десятилетие на страховом рынке Китая произошли значительные изменения с точки зрения размера и структуры.Направления инвестирования страхового капитала также постоянно расширялись, начиная от банковских депозитов, облигаций и акций и заканчивая недвижимостью, продуктами по управлению активами, производными финансовыми инструментами и т. д.По состоянию на конец июня этого года в Китае насчитывалось 33 компании по управлению активами, занимающихся страховыми фондами. По данным комитета, объем страхового капитала, помогающего финансировать реальный сектор экономики в средне- и долгосрочной перспективе, вырос примерно с 4 триллионов юаней в 2012 году до 21,85 триллиона юаней в конце июня этого года.
https://ria.ru/20221027/strakhovanie-1827212341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Страховой капитал Китая вырос с 6,27 триллиона юаней (872 миллиарда долларов) в 2012 году до 24,71 триллиона юаней в конце июня 2022 года, свидетельствуют данные Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Китая.
Согласно данным, при этом среднегодовой темп роста составил 15,6%.
За последнее десятилетие на страховом рынке Китая
произошли значительные изменения с точки зрения размера и структуры.
Направления инвестирования страхового капитала также постоянно расширялись, начиная от банковских депозитов, облигаций и акций и заканчивая недвижимостью, продуктами по управлению активами, производными финансовыми инструментами и т. д.
По состоянию на конец июня этого года в Китае насчитывалось 33 компании по управлению активами, занимающихся страховыми фондами. По данным комитета, объем страхового капитала, помогающего финансировать реальный сектор экономики в средне- и долгосрочной перспективе, вырос примерно с 4 триллионов юаней в 2012 году до 21,85 триллиона юаней в конце июня этого года.