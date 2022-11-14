https://ria.ru/20221114/strakhovanie-1831394359.html

Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза

Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза - РИА Новости, 14.11.2022

Объем страхового рынка Китая за 10 лет увеличился почти в четыре раза

Страховой капитал Китая вырос с 6,27 триллиона юаней (872 миллиарда долларов) в 2012 году до 24,71 триллиона юаней в конце июня 2022 года, свидетельствуют... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:52

2022-11-14T15:52

2022-11-14T15:53

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китай

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Страховой капитал Китая вырос с 6,27 триллиона юаней (872 миллиарда долларов) в 2012 году до 24,71 триллиона юаней в конце июня 2022 года, свидетельствуют данные Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Китая.Согласно данным, при этом среднегодовой темп роста составил 15,6%.За последнее десятилетие на страховом рынке Китая произошли значительные изменения с точки зрения размера и структуры.Направления инвестирования страхового капитала также постоянно расширялись, начиная от банковских депозитов, облигаций и акций и заканчивая недвижимостью, продуктами по управлению активами, производными финансовыми инструментами и т. д.По состоянию на конец июня этого года в Китае насчитывалось 33 компании по управлению активами, занимающихся страховыми фондами. По данным комитета, объем страхового капитала, помогающего финансировать реальный сектор экономики в средне- и долгосрочной перспективе, вырос примерно с 4 триллионов юаней в 2012 году до 21,85 триллиона юаней в конце июня этого года.

https://ria.ru/20221027/strakhovanie-1827212341.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика