https://ria.ru/20221114/starlink-1831407851.html

Польша поставила Украине более 13 500 терминалов Starlink

Польша поставила Украине более 13 500 терминалов Starlink - РИА Новости, 14.11.2022

Польша поставила Украине более 13 500 терминалов Starlink

Польша поставила Украине уже 13,5 тысячи терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщает польское представительство в Европейском... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:29

2022-11-14T16:29

2022-11-14T16:31

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша поставила Украине уже 13,5 тысячи терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщает польское представительство в Европейском союзе.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.В пятницу сообщалось, что Украина получила от польского правительства партию из 1570 терминалов Starlink, которые будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi."Недавняя поставка дополнительных 1570 терминалов Starlink из Польши на Украину является частью нашей всесторонней поддержки Киева и жителей Украины. Всего Польша уже предоставила Украине более 13 500 терминалов", - говорится в сообщении польского представительства в ЕС.В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.

https://ria.ru/20221114/programma-1831384120.html

https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html

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в мире, технологии, илон маск, украина, польша, киев, евросоюз, министерство обороны сша, spacex