16:29 14.11.2022 (обновлено: 16:31 14.11.2022)
Польша поставила Украине более 13 500 терминалов Starlink
Польша поставила Украине более 13 500 терминалов спутниковой связи Starlink
Антенна спутниковой системы Starlink в Изюме Харьковской области. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польша поставила Украине уже 13,5 тысячи терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, сообщает польское представительство в Европейском союзе.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
В пятницу сообщалось, что Украина получила от польского правительства партию из 1570 терминалов Starlink, которые будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi.
"Недавняя поставка дополнительных 1570 терминалов Starlink из Польши на Украину является частью нашей всесторонней поддержки Киева и жителей Украины. Всего Польша уже предоставила Украине более 13 500 терминалов", - говорится в сообщении польского представительства в ЕС.
В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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