https://ria.ru/20221114/stambul-1831380459.html

В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку

В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку - РИА Новости, 14.11.2022

В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку

Россиянка, пострадавшая в теракте в Стамбуле, продолжает лечение в одной из больниц, сообщило генконсульство РФ. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:06

2022-11-14T15:06

2022-11-14T15:08

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Россиянка, пострадавшая в теракте в Стамбуле, продолжает лечение в одной из больниц, сообщило генконсульство РФ.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн."По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник", - сообщило генконсульство.

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в мире, здоровье - общество, стамбул, россия, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм