https://ria.ru/20221114/stambul-1831380459.html
В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку
В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку - РИА Новости, 14.11.2022
В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку
Россиянка, пострадавшая в теракте в Стамбуле, продолжает лечение в одной из больниц, сообщило генконсульство РФ. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:06
2022-11-14T15:06
2022-11-14T15:08
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Россиянка, пострадавшая в теракте в Стамбуле, продолжает лечение в одной из больниц, сообщило генконсульство РФ.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн."По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник", - сообщило генконсульство.
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в мире, здоровье - общество, стамбул, россия, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм
В мире, Здоровье - Общество, Стамбул, Россия, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Туризм, Новости - Туризм
15:06 14.11.2022 (обновлено: 15:08 14.11.2022)
В Стамбуле госпитализировали пострадавшую при теракте россиянку
Генконсульство сообщило о госпитализации россиянки, пострадавшей при теракте в Стамбуле