https://ria.ru/20221114/stambul-1831296099.html
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:27
2022-11-14T11:27
2022-11-14T11:37
в мире
стамбул
сирия
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии, сообщает газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Нападавшая - гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса.. призналась в своей связи с РПК", - пишет издание со ссылкой на заявление правоохранителей.
https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, сирия, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Сирия, Взрыв в центре Стамбула
11:27 14.11.2022 (обновлено: 11:37 14.11.2022)
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
Milliyet: подозреваемая в подрыве бомбы в Стамбуле призналась в связях с РПК