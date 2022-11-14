https://ria.ru/20221114/stambul-1831296099.html

Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ

Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022

Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:27

2022-11-14T11:27

2022-11-14T11:37

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сирия

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии, сообщает газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Нападавшая - гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса.. призналась в своей связи с РПК", - пишет издание со ссылкой на заявление правоохранителей.

https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html

стамбул

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, сирия, взрыв в центре стамбула