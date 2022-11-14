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Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
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Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:27
2022-11-14T11:37
в мире
стамбул
сирия
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии, сообщает газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Нападавшая - гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса.. призналась в своей связи с РПК", - пишет издание со ссылкой на заявление правоохранителей.
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в мире, стамбул, сирия, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Сирия, Взрыв в центре Стамбула
11:27 14.11.2022 (обновлено: 11:37 14.11.2022)
 
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ

Milliyet: подозреваемая в подрыве бомбы в Стамбуле призналась в связях с РПК

© AP Photo / Khalil HamraСотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии, сообщает газета Milliyet со ссылкой на правоохранителей.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
"Нападавшая - гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса.. призналась в своей связи с РПК", - пишет издание со ссылкой на заявление правоохранителей.
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:02
В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
 
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