https://ria.ru/20221114/stambul-1831255325.html
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов - РИА Новости, 14.11.2022
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов
Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:58
2022-11-14T06:58
2022-11-14T07:04
в мире
сулейман сойлу
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218251_0:108:1027:685_1920x0_80_0_0_21d22aa21a7d033113dc10c311742607.jpg
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
https://ria.ru/20221113/stambul-1831235439.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218251_10:0:923:685_1920x0_80_0_0_e998d7d923079ef2696acf75353ccd8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , происшествия
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Происшествия
06:58 14.11.2022 (обновлено: 07:04 14.11.2022)
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов
NTV: улицу Истикляль в Стамбуле, где произошел теракт, вновь открыли для пешеходов