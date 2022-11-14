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Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов - РИА Новости, 14.11.2022
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Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов - РИА Новости, 14.11.2022
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов
Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:58
2022-11-14T07:04
в мире
сулейман сойлу
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
происшествия
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
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в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , происшествия
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Происшествия
06:58 14.11.2022 (обновлено: 07:04 14.11.2022)
 
Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов

NTV: улицу Истикляль в Стамбуле, где произошел теракт, вновь открыли для пешеходов

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV.
"Улица Истикляль вновь открыта для движения пешеходов", — сообщает телеканал.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.
Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 22:56
Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула
 
В миреСулейман СойлуСтамбулТурцияВзрыв в центре СтамбулаПроисшествия
 
 
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