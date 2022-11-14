https://ria.ru/20221114/stambul-1831255325.html

Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов

Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов - РИА Новости, 14.11.2022

Улицу в Стамбуле, где произошел теракт, открыли для пешеходов

Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T06:58

2022-11-14T06:58

2022-11-14T07:04

в мире

сулейман сойлу

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

происшествия

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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Улица Истикляль в Стамбуле, где в воскресенье прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

https://ria.ru/20221113/stambul-1831235439.html

стамбул

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в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , происшествия