https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831391260.html

В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ

В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022

В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ

Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:40

2022-11-14T15:40

2022-11-14T16:01

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских женщин-военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в силовых структурах ДНР, для подтверждения непричастности к боевым действиям и военным преступлениям необходимо было провести ряд проверочных мероприятий, в ходе которых была подтверждена невиновность задержанных женщин. В настоящее время с семьями встретились женщины, которые проходили службу в сухопутных войсках Украины на территории Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденные из плена украинские женщины-военнослужащие Сдавшиеся в плен украинские женщины-военнослужащие 2022-11-14T15:40 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика