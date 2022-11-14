Рейтинг@Mail.ru
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831391260.html
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ
Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:40
2022-11-14T16:01
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831397127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c1f6cf4434a7af95b53a8214acf6fa5.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских женщин-военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в силовых структурах ДНР, для подтверждения непричастности к боевым действиям и военным преступлениям необходимо было провести ряд проверочных мероприятий, в ходе которых была подтверждена невиновность задержанных женщин. В настоящее время с семьями встретились женщины, которые проходили службу в сухопутных войсках Украины на территории Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобожденные из плена украинские женщины-военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские женщины-военнослужащие
2022-11-14T15:40
true
PT2M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831397127_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_de9212bc34d87467925136df4fab8677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
15:40 14.11.2022 (обновлено: 16:01 14.11.2022)
 
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ

В ДНР после проверки отпустили нескольких украинских женщин-военнослужащих

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских женщин-военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснили в силовых структурах ДНР, для подтверждения непричастности к боевым действиям и военным преступлениям необходимо было провести ряд проверочных мероприятий, в ходе которых была подтверждена невиновность задержанных женщин. В настоящее время с семьями встретились женщины, которые проходили службу в сухопутных войсках Украины на территории Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
Не любят расстреливать, вешают — освобожденный из плена о методах Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 16:00Специальная военная операция на Украине
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР
 
В миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала