https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831391260.html
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ
Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:40
2022-11-14T15:40
2022-11-14T16:01
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики после проведения проверочных мероприятий отпустили нескольких ранее задержанных украинских женщин-военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в силовых структурах ДНР, для подтверждения непричастности к боевым действиям и военным преступлениям необходимо было провести ряд проверочных мероприятий, в ходе которых была подтверждена невиновность задержанных женщин. В настоящее время с семьями встретились женщины, которые проходили службу в сухопутных войсках Украины на территории Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Освобожденные из плена украинские женщины-военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские женщины-военнослужащие
2022-11-14T15:40
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
15:40 14.11.2022 (обновлено: 16:01 14.11.2022)
В ДНР после проверки отпустили нескольких женщин-военнослужащих ВСУ
В ДНР после проверки отпустили нескольких украинских женщин-военнослужащих