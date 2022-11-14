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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831355641.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:39
2022-11-14T13:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831350250.html
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россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
13:39 14.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 14:21Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа миномётного расчёта - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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