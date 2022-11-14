https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831355641.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:39
2022-11-14T13:39
2022-11-14T13:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда HIMARS
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР
).
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.