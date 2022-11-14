https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831355641.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 14.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:39

2022-11-14T13:39

2022-11-14T13:39

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка (ЛНР).По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html

https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831350250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность