https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831351748.html

Российские военные поразили 54 украинских артподразделения

Российские военные поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 14.11.2022

Российские военные поразили 54 украинских артподразделения

Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:29

2022-11-14T13:29

2022-11-14T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218268_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_63b81ba8346d89728c163cbb4db539a4.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены ... 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221114/rls-1831357567.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область