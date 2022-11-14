https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831351748.html
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 14.11.2022
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения
Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:29
2022-11-14T13:29
2022-11-14T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218268_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_63b81ba8346d89728c163cbb4db539a4.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены ... 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221114/rls-1831357567.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218268_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4453c5dddbe44e25b9624cdcd558b377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
13:29 14.11.2022 (обновлено: 13:51 14.11.2022)
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения
Минобороны: российские военные поразили 54 украинских артподразделения на огневых позициях