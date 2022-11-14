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Российские военные поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные поразили 54 украинских артподразделения
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 14.11.2022
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения
Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:29
2022-11-14T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены ... 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
13:29 14.11.2022 (обновлено: 13:51 14.11.2022)
 
Российские военные поразили 54 украинских артподразделения

Минобороны: российские военные поразили 54 украинских артподразделения на огневых позициях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области за сутки поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены ... 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская область
 
 
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