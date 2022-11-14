https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html

Россиянам раскрыли, какую опасность таят в себе случайные касания смартфона

Россиянам раскрыли, какую опасность таят в себе случайные касания смартфона - РИА Новости, 14.11.2022

Россиянам раскрыли, какую опасность таят в себе случайные касания смартфона

Случайные нажатия на экран смартфона во время разговора, чтения и других действий могут представлять опасность для пользователя. Об этом рассказал в беседе с... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:15

2022-11-14T03:15

2022-11-14T03:15

общество

технологии

шамиль магомедов

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Случайные нажатия на экран смартфона во время разговора, чтения и других действий могут представлять опасность для пользователя. Об этом рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По словам эксперта, поделиться личными данными, совершить звонок или отправить сообщение возможно, положив гаджет в сумку или карман. Во избежание подобных случаев Магомедов порекомендовал переводить устройство режим "Защиты от случайных касаний" ("Предупреждение непроизвольных действий").Специалист добавил, что смартфон позволяет провести калибровку экрана. Если проблема не решена, стоит сбросить настройки или обратиться в сервис, подчеркнул Магомедов.

https://ria.ru/20221112/smartfon-1830995194.html

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общество, технологии, шамиль магомедов, россия