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На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков - РИА Новости, 14.11.2022
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На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков
На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков - РИА Новости, 14.11.2022
На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков
На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:54
2022-11-14T13:27
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками, передает телеканал TRT Haber.Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв."Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками", - передал телеканал.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831252135.html
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в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула
09:54 14.11.2022 (обновлено: 13:27 14.11.2022)
 
На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков

На улице Истикляль в Стамбуле, где произошел теракт, убирают скамейки у цветочных горшков

© AP Photo / Khalil HamraСотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле. 14 ноября 2022
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле. 14 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле. 14 ноября 2022
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками, передает телеканал TRT Haber.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу
Вчера, 04:54
Глава МВД Турции пообещал "жесткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле
"Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками", - передал телеканал.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
В миреСтамбулТурцияВзрыв в центре Стамбула
 
 
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