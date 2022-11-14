На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков

АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками, передает телеканал TRT Haber.Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв."Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками", - передал телеканал.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле. 14 ноября 2022
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками, передает телеканал TRT Haber.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв.
"Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками", - передал телеканал.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
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