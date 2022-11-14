https://ria.ru/20221114/skameyki-1831269924.html

На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков

На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков - РИА Новости, 14.11.2022

На месте теракта в Стамбуле убирают скамейки у цветочных горшков

На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:54

2022-11-14T09:54

2022-11-14T13:27

в мире

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. На улице Истикляль в Стамбуле, где взрыв унес жизни шести человек, убирают скамейки - теперь нельзя будет сидеть на скамейках перед цветочными горшками, передает телеканал TRT Haber.Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала и после чего прогремел взрыв."Полицейское расследование после вчерашнего теракта в Стамбуле завершилось. В то время как улица Истикляль была вновь открыта для пешеходного движения, скамейки у бетонных цветочных горшков были убраны. На улице нельзя будет сидеть перед цветочными горшками", - передал телеканал.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831252135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула