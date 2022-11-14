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В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика
Следователи возбудили дело из-за пропажи 10-летнего мальчика в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:44
2022-11-14T06:44
2022-11-14T06:44
происшествия
краснокаменск
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело из-за пропажи 10-летнего мальчика в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.Следователи вместе с полицейскими разыскивают мальчика, задействованы все имеющиеся в Краснокаменске сотрудники.
https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html
краснокаменск
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происшествия, краснокаменск, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснокаменск, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика
В Забайкалье следователи СК возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика