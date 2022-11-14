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В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
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В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика
Следователи возбудили дело из-за пропажи 10-летнего мальчика в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:44
2022-11-14T06:44
происшествия
краснокаменск
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело из-за пропажи 10-летнего мальчика в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.Следователи вместе с полицейскими разыскивают мальчика, задействованы все имеющиеся в Краснокаменске сотрудники.
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краснокаменск
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происшествия, краснокаменск, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснокаменск, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
06:44 14.11.2022
 
В Забайкалье возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика

В Забайкалье следователи СК возбудили дело из-за пропажи десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЧИТА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело из-за пропажи 10-летнего мальчика в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
"Следователи СК возбудили уголовное дело по факту безвестного отсутствия 10-летнего мальчика в Краснокаменске. Ребенок пропал еще 11 ноября, однако мать обратилась в полицию о его исчезновении только вчера", - говорится в сообщении.
Следователи вместе с полицейскими разыскивают мальчика, задействованы все имеющиеся в Краснокаменске сотрудники.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
12 ноября, 22:06
СК выясняет обстоятельства пожара в Калининграде, в котором пострадали дети
 
ПроисшествияКраснокаменскЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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