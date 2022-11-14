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ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского аэродрома "Шайрат"
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского аэродрома "Шайрат" - РИА Новости, 14.11.2022
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского аэродрома "Шайрат"
ВВС Израиля 13 ноября нанесли удар восемью ракетами по объектам в районе военного аэродрома "ШАЙРАТ" в Сирии, сбиты три ракеты, сообщил замруководителя... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:11
2022-11-14T22:11
2022-11-14T22:11
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля 13 ноября нанесли удар восемью ракетами по объектам в районе военного аэродрома "ШАЙРАТ" в Сирии, сбиты три ракеты, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он добавил, что в результате ударов ВВС Израиля погибло два и ранено три сирийских военнослужащих.
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в мире, сирия, ввс израиля, израиль
В мире, Сирия, ВВС Израиля, Израиль
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского аэродрома "Шайрат"
ЦПВС в Сирии: ВВС Израиля выпустили по объектам в районе аэродрома "Шайрат" восемь ракет