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На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок - РИА Новости, 14.11.2022
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На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок
На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок - РИА Новости, 14.11.2022
На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок
Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:03
2022-11-14T10:03
безопасность
россия
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по бронированию папок и одежды для VIP-персон, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов."Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее", - сказал он.Бронированную папку с документы носил в том числе один из героев знаменитой криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", посвященной эпохе 90-х, бандит "Сергей Александрович" (Алексей Панин).Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты. Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.
https://ria.ru/20221114/bronya-1831263583.html
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безопасность, россия, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
Безопасность, Россия, Олег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком)
10:03 14.11.2022
 
На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок

На военном предприятии "Армоком" рассказали о бронировании дамских шляпок в 90-е годы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель Международного военно-технического форума "Армия-2018" осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума Армия-2018 осматривает средства индивидуальной защиты компании Армоком - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель Международного военно-технического форума "Армия-2018" осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по бронированию папок и одежды для VIP-персон, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов.
"Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее", - сказал он.
Бронированную папку с документы носил в том числе один из героев знаменитой криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", посвященной эпохе 90-х, бандит "Сергей Александрович" (Алексей Панин).
Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты. Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 09:05Новое оружие России
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БезопасностьРоссияОлег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком)
 
 
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