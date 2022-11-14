https://ria.ru/20221114/shlyapki-1831270997.html

На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок

На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок - РИА Новости, 14.11.2022

На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок

Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:03

2022-11-14T10:03

2022-11-14T10:03

безопасность

россия

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по бронированию папок и одежды для VIP-персон, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов."Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее", - сказал он.Бронированную папку с документы носил в том числе один из героев знаменитой криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", посвященной эпохе 90-х, бандит "Сергей Александрович" (Алексей Панин).Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты. Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.

https://ria.ru/20221114/bronya-1831263583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)