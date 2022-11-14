https://ria.ru/20221114/servis-1831303140.html

КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов

КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов - РИА Новости, 14.11.2022

КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов

Корпорация МСП совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов по более, чем... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:40

2022-11-14T11:40

2022-11-14T11:40

экономика

корпорация мсп

россия

александр исаевич

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов по более, чем 20 параметрам, сообщает пресс-служба корпорации.Цель нового сервиса - уберечь МСП, самозанятых и тех, кто только открывает свой бизнес от сотрудничества с ненадежными партнерами и компаниями-однодневками. Пользователи мгновенно получат данные непосредственно из налоговой службой бесплатно и без ограничений по количеству запросов."В нынешних турбулентных условиях предпринимателям нужна дополнительная уверенность в том, что их партнеры надежны, и сотрудничество с ними не принесет проблем. Использование в сервисе Цифровой платформы МСП.РФ данных ФНС, реестра субъектов МСП, системы информирования банков об электронных документах, а также бухгалтерской отчетности и ряда других сведений позволяет предпринимателям получать максимально полную картину состояния дел у контрагента. Это поможет избежать финансовых потерь и блокировки исходящих платежей, а также позволит сохранить деловую репутацию", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Проверка компаний ведется по более, чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с возможностью скачивания, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен уже 21 федеральный сервис.

https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html

https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827441425.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич, федеральная налоговая служба (фнс россии)