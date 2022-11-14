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КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов - РИА Новости, 14.11.2022
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КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов
КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов - РИА Новости, 14.11.2022
КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов
Корпорация МСП совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов по более, чем... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:40
2022-11-14T11:40
экономика
корпорация мсп
россия
александр исаевич
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов по более, чем 20 параметрам, сообщает пресс-служба корпорации.Цель нового сервиса - уберечь МСП, самозанятых и тех, кто только открывает свой бизнес от сотрудничества с ненадежными партнерами и компаниями-однодневками. Пользователи мгновенно получат данные непосредственно из налоговой службой бесплатно и без ограничений по количеству запросов."В нынешних турбулентных условиях предпринимателям нужна дополнительная уверенность в том, что их партнеры надежны, и сотрудничество с ними не принесет проблем. Использование в сервисе Цифровой платформы МСП.РФ данных ФНС, реестра субъектов МСП, системы информирования банков об электронных документах, а также бухгалтерской отчетности и ряда других сведений позволяет предпринимателям получать максимально полную картину состояния дел у контрагента. Это поможет избежать финансовых потерь и блокировки исходящих платежей, а также позволит сохранить деловую репутацию", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Проверка компаний ведется по более, чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с возможностью скачивания, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен уже 21 федеральный сервис.
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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
11:40 14.11.2022
 

КМСП и ФНС запустили совместный сервис по проверке контрагентов

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов по более, чем 20 параметрам, сообщает пресс-служба корпорации.
Цель нового сервиса - уберечь МСП, самозанятых и тех, кто только открывает свой бизнес от сотрудничества с ненадежными партнерами и компаниями-однодневками. Пользователи мгновенно получат данные непосредственно из налоговой службой бесплатно и без ограничений по количеству запросов.
Логотип корпорации МСП
10 ноября, 16:07
Малый бизнес получил доступ к 1500 пакетам комплексных услуг на МСП.РФ
"В нынешних турбулентных условиях предпринимателям нужна дополнительная уверенность в том, что их партнеры надежны, и сотрудничество с ними не принесет проблем. Использование в сервисе Цифровой платформы МСП.РФ данных ФНС, реестра субъектов МСП, системы информирования банков об электронных документах, а также бухгалтерской отчетности и ряда других сведений позволяет предпринимателям получать максимально полную картину состояния дел у контрагента. Это поможет избежать финансовых потерь и блокировки исходящих платежей, а также позволит сохранить деловую репутацию", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Проверка компаний ведется по более, чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с возможностью скачивания, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании.
Логотип корпорации МСП
28 октября, 11:37
МСП Банк: поддержка института самозанятых – вклад в развитие экономики
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен уже 21 федеральный сервис.
 
ЭкономикаКорпорация МСПРоссияАлександр ИсаевичФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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