https://ria.ru/20221114/serov-1831281624.html
Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены
Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены - РИА Новости, 14.11.2022
Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены
Подлинный офорт Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге", выставленный на торги за шесть тысяч рублей, был продан в 20 раз дороже — за 120 тысяч... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:57
2022-11-14T10:57
2022-11-14T10:57
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге", выставленный на торги за шесть тысяч рублей, был продан в 20 раз дороже — за 120 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в аукционном доме клуба коллекционеров графики.Офорт купили на первом в России аукционе-сателлите для начинающих коллекционеров, прошедшем онлайн.Как рассказал РИА Новости основатель аукционного дома и самого клуба Сергей Подстаницкий, результаты торгов — показатель хорошего роста и "лишнее доказательство, что рынок ожил"."Это цена для прямой галерейной продажи", — уточнил он.Подстаницкий отметил, что работы Серова на открытых торгах встречаются крайне редко."Нет такого количества на рынке, чтобы кто-либо мог провести отдельный аукцион Серова. Коллекционеры должны за него держаться! Даже за гравюры", — добавил он.В каталоге также были представлены работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной. Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана.
https://ria.ru/20221021/godard-1825612389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентин серов, илья репин, татьяна маврина, россия, аукцион, торги, искусство
Культура, Новости культуры, Валентин Серов, Илья Репин, Татьяна Маврина, Россия, Аукцион, Торги, Искусство
Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены
Офорт Серова, выставленный на торги за шесть тысяч рублей, продали за 120 тысяч
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге", выставленный на торги за шесть тысяч рублей, был продан в 20 раз дороже — за 120 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в аукционном доме клуба коллекционеров графики.
Офорт купили на первом в России
аукционе-сателлите для начинающих коллекционеров, прошедшем онлайн.
Как рассказал РИА Новости основатель аукционного дома и самого клуба Сергей Подстаницкий, результаты торгов — показатель хорошего роста и "лишнее доказательство, что рынок ожил".
"Это цена для прямой галерейной продажи", — уточнил он.
Подстаницкий отметил, что работы Серова на открытых торгах встречаются крайне редко.
"Нет такого количества на рынке, чтобы кто-либо мог провести отдельный аукцион Серова. Коллекционеры должны за него держаться! Даже за гравюры", — добавил он.
В каталоге также были представлены работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина
, Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной
. Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана.