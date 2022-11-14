https://ria.ru/20221114/serov-1831281624.html

Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены

Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены - РИА Новости, 14.11.2022

Офорт Серова продали на аукционе в двадцать раз дороже первоначальной цены

Подлинный офорт Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге", выставленный на торги за шесть тысяч рублей, был продан в 20 раз дороже — за 120 тысяч... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:57

2022-11-14T10:57

2022-11-14T10:57

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подлинный офорт Валентина Серова "Мужик и баба с ребенком в телеге", выставленный на торги за шесть тысяч рублей, был продан в 20 раз дороже — за 120 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в аукционном доме клуба коллекционеров графики.Офорт купили на первом в России аукционе-сателлите для начинающих коллекционеров, прошедшем онлайн.Как рассказал РИА Новости основатель аукционного дома и самого клуба Сергей Подстаницкий, результаты торгов — показатель хорошего роста и "лишнее доказательство, что рынок ожил"."Это цена для прямой галерейной продажи", — уточнил он.Подстаницкий отметил, что работы Серова на открытых торгах встречаются крайне редко."Нет такого количества на рынке, чтобы кто-либо мог провести отдельный аукцион Серова. Коллекционеры должны за него держаться! Даже за гравюры", — добавил он.В каталоге также были представлены работы Анны Остроумовой-Лебедевой, которая была ученицей Ильи Репина, Владимира Лебедева и Татьяны Мавриной. Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века "Женщина с младенцем" авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана.

https://ria.ru/20221021/godard-1825612389.html

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Елена Громова

новости культуры, валентин серов, илья репин, татьяна маврина, россия, аукцион, торги, искусство