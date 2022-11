Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома"

https://ria.ru/20221114/sefe-1831425176.html

БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Власти Германии объяснили национализацию бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania) его "чрезмерной коммерческой задолженностью" и угрозой неплатежеспособности, что могло бы угрожать энергобезопасности в ФРГ, заявило минэкономики страны."В целях обеспечения надежности газоснабжения в Германии федеральное правительство передает в собственность федерального правительства неработающую газовую компанию Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) сегодня распорядилось принять необходимые меры в соответствии с законом об энергетической безопасности", - говорится в сообщении министерства.Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Bundesanzeiger ("Федеральный вестник") - официального издания Федерального правительства Германии. В документе минэкономики ФРГ отмечается, что федеральное правительство получит все 100% акций компании. С 4 апреля компания уже находилась под временным управлением властей ФРГ."Если смена собственника SEFE не будет завершена и SEFE не будет обеспечена достаточным капиталом... SEFE не сможет рефинансировать себя за счет своей операционной деятельности... ей угрожает сценарий неплатежеспособности", - говорится в распоряжении.Отмечается, что в связи с системной значимостью SEFE ее угроза неплатежеспособности "может поставить под угрозу безопасность снабжения ФРГ". Чтобы восстановить "бесперебойную деятельность" компании, необходима смена собственника, говорится в документе.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.В сентябре СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania).

