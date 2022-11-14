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Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома" - РИА Новости, 14.11.2022
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Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома"
Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома" - РИА Новости, 14.11.2022
Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома"
Власти Германии объяснили национализацию бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania) его... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:22
2022-11-14T18:27
германия
в мире
газпром
экономика
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Власти Германии объяснили национализацию бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania) его "чрезмерной коммерческой задолженностью" и угрозой неплатежеспособности, что могло бы угрожать энергобезопасности в ФРГ, заявило минэкономики страны."В целях обеспечения надежности газоснабжения в Германии федеральное правительство передает в собственность федерального правительства неработающую газовую компанию Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) сегодня распорядилось принять необходимые меры в соответствии с законом об энергетической безопасности", - говорится в сообщении министерства.Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Bundesanzeiger ("Федеральный вестник") - официального издания Федерального правительства Германии. В документе минэкономики ФРГ отмечается, что федеральное правительство получит все 100% акций компании. С 4 апреля компания уже находилась под временным управлением властей ФРГ."Если смена собственника SEFE не будет завершена и SEFE не будет обеспечена достаточным капиталом... SEFE не сможет рефинансировать себя за счет своей операционной деятельности... ей угрожает сценарий неплатежеспособности", - говорится в распоряжении.Отмечается, что в связи с системной значимостью SEFE ее угроза неплатежеспособности "может поставить под угрозу безопасность снабжения ФРГ". Чтобы восстановить "бесперебойную деятельность" компании, необходима смена собственника, говорится в документе.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.В сентябре СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania).
https://ria.ru/20221111/eksport-1830921259.html
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германия, в мире, газпром, экономика
Германия, В мире, Газпром, Экономика
17:22 14.11.2022 (обновлено: 18:27 14.11.2022)
 
Власти Германии назвали причину национализации бывшей дочки "Газпрома"

Власти Германии объяснили национализацию бывшей дочки "Газпрома" SEFE ее задолженностью

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Власти Германии объяснили национализацию бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania) его "чрезмерной коммерческой задолженностью" и угрозой неплатежеспособности, что могло бы угрожать энергобезопасности в ФРГ, заявило минэкономики страны.
"В целях обеспечения надежности газоснабжения в Германии федеральное правительство передает в собственность федерального правительства неработающую газовую компанию Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) сегодня распорядилось принять необходимые меры в соответствии с законом об энергетической безопасности", - говорится в сообщении министерства.
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Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Bundesanzeiger ("Федеральный вестник") - официального издания Федерального правительства Германии. В документе минэкономики ФРГ отмечается, что федеральное правительство получит все 100% акций компании. С 4 апреля компания уже находилась под временным управлением властей ФРГ.
"Если смена собственника SEFE не будет завершена и SEFE не будет обеспечена достаточным капиталом... SEFE не сможет рефинансировать себя за счет своей операционной деятельности... ей угрожает сценарий неплатежеспособности", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что в связи с системной значимостью SEFE ее угроза неплатежеспособности "может поставить под угрозу безопасность снабжения ФРГ". Чтобы восстановить "бесперебойную деятельность" компании, необходима смена собственника, говорится в документе.
Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.
В сентябре СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania).
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