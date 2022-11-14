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МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить - РИА Новости, 14.11.2022
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МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить
МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить - РИА Новости, 14.11.2022
МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:17
2022-11-14T17:29
россия
евросоюз
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы международной повестки дня."Акцентирована необходимость комплексного выполнения "пакетной договоренности", которая включает в себя как "Черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях Меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 18 ноября.
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россия, евросоюз, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, оон, зерновая сделка
Россия, Евросоюз, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, ООН, зерновая сделка
17:17 14.11.2022 (обновлено: 17:29 14.11.2022)
 
МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить

Замглавы МИД Вершинин заявил послу ЕС Галарагу о необходимости выполнения зерновой сделки

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство иностранных дел России.
Ведомство отметило, что стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы международной повестки дня.
"Акцентирована необходимость комплексного выполнения "пакетной договоренности", которая включает в себя как "Черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях Меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 18 ноября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 11:12
Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининООНзерновая сделка
 
 
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