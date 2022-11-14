https://ria.ru/20221114/sdelka-1831423913.html

МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить

МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить - РИА Новости, 14.11.2022

МИД России заявил послу ЕС, что зерновую сделку нужно полностью выполнить

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:17

2022-11-14T17:17

2022-11-14T17:29

россия

евросоюз

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы международной повестки дня."Акцентирована необходимость комплексного выполнения "пакетной договоренности", которая включает в себя как "Черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях Меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 18 ноября.

https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, оон, зерновая сделка