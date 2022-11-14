https://ria.ru/20221114/sdelka-1831325762.html

МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20

МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022

МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20

Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:22

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2022-11-14T12:33

россия

большая двадцатка

саммит g20

александр грушко

экономика

зерновая сделка

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html

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Кирилл Волков

россия, большая двадцатка, саммит g20, александр грушко, экономика, зерновая сделка