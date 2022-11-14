Рейтинг@Mail.ru
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/sdelka-1831325762.html
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20
Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:22
2022-11-14T12:33
россия
большая двадцатка
саммит g20
александр грушко
экономика
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", - сказал Грушко.
https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большая двадцатка, саммит g20, александр грушко, экономика, зерновая сделка
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Александр Грушко, Экономика, зерновая сделка
12:22 14.11.2022 (обновлено: 12:33 14.11.2022)
 
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20

МИД не исключил, что на саммите G20 в контактах с Россией обсудят зерновую сделку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
"Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", - сказал Грушко.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:50
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки
 
РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Александр ГрушкоЭкономиказерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала