https://ria.ru/20221114/sdelka-1831325762.html
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20 - РИА Новости, 14.11.2022
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20
Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:22
2022-11-14T12:22
2022-11-14T12:33
россия
большая двадцатка
саммит g20
александр грушко
экономика
зерновая сделка
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", - сказал Грушко.
https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, саммит g20, александр грушко, экономика, зерновая сделка
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Александр Грушко, Экономика, зерновая сделка
12:22 14.11.2022 (обновлено: 12:33 14.11.2022)
МИД России не исключил обсуждения зерновой сделки на полях G20
МИД не исключил, что на саммите G20 в контактах с Россией обсудят зерновую сделку
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Не исключено, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
"Что касается "зерновой сделки", то сейчас центр мировой политики переместился на Бали, поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", - сказал Грушко.