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Восстановить ядерную сделку стало сложнее из-за Ирана, заявил Макрон - РИА Новости, 14.11.2022
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Восстановить ядерную сделку стало сложнее из-за Ирана, заявил Макрон
Восстановить ядерную сделку стало сложнее из-за Ирана, заявил Макрон - РИА Новости, 14.11.2022
Восстановить ядерную сделку стало сложнее из-за Ирана, заявил Макрон
Внутренняя ситуация в Иране и сложновыполнимые требования Тегерана ослабили возможность восстановления иранской ядерной сделки, считает президент Франции... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:46
2022-11-14T11:46
в мире
эммануэль макрон
иран
сша
тегеран (город)
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Внутренняя ситуация в Иране и сложновыполнимые требования Тегерана ослабили возможность восстановления иранской ядерной сделки, считает президент Франции Эммануэль Макрон.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – Басидж."Я думаю, что эта революция меняет многое... Так что я был бы осторожен в этом вопросе. Я думаю, что возможность восстановления сделки очень ослабили внутренняя ситуация в Иране, а также требования Ирана, которые очень сложно выполнить. Не думаю, что могут возникнуть новые предложения", - сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, считает ли он, что иранская ядерная сделка мертва.По его словам, сейчас для продолжения поиска решения по СВПД, вероятно, потребуется создать новую структуру."Мы сделали все, чтобы сохранить эту сделку, когда США решили выйти из нее. Других вариантов никто не предлагал, а эта сделка помогала контролировать ядерную деятельность", - добавил французский президент.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221114/ksir-1831243277.html
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иран
сша
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в мире, эммануэль макрон, иран, сша, тегеран (город), евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Эммануэль Макрон, Иран, США, Тегеран (город), Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
11:46 14.11.2022
 
Восстановить ядерную сделку стало сложнее из-за Ирана, заявил Макрон

Макрон: внутренняя ситуация в Иране ослабила возможность восстановления ядерной сделки

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Внутренняя ситуация в Иране и сложновыполнимые требования Тегерана ослабили возможность восстановления иранской ядерной сделки, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – Басидж.
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"Я думаю, что эта революция меняет многое... Так что я был бы осторожен в этом вопросе. Я думаю, что возможность восстановления сделки очень ослабили внутренняя ситуация в Иране, а также требования Ирана, которые очень сложно выполнить. Не думаю, что могут возникнуть новые предложения", - сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, считает ли он, что иранская ядерная сделка мертва.
По его словам, сейчас для продолжения поиска решения по СВПД, вероятно, потребуется создать новую структуру.
"Мы сделали все, чтобы сохранить эту сделку, когда США решили выйти из нее. Других вариантов никто не предлагал, а эта сделка помогала контролировать ядерную деятельность", - добавил французский президент.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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