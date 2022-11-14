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США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями - РИА Новости, 14.11.2022
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США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями
США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями - РИА Новости, 14.11.2022
США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями
Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:36
2022-11-14T20:28
сша
экономика
россия
министерство финансов сша
пао "туполев"
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации, соответствующий документ в понедельник опубликовало Министерство финансов США.Уточняется, что взаимодействие в обход санкций дозволяется в случае, если воздушное судно зарегистрировано не в России, а предоставляемые товары, технологии или услуги применяются исключительно в интересах американской гражданской авиации.Согласно опубликованному министерством списку, ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации, Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней предприятий, Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпании Emperor Aviation.В ведомстве уточнили, что, несмотря на принятое решение, проводить финансовые операции через российский Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов по-прежнему нельзя. Также под запретом остается взаимодействие с другими компаниями и физлицами, не указанными в лицензии и находящимися под санкциями.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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сша, экономика, россия, министерство финансов сша, пао "туполев", в мире, санкции, санкции в отношении россии
США, Экономика, Россия, Министерство финансов США, ПАО "Туполев", В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:36 14.11.2022 (обновлено: 20:28 14.11.2022)
 
США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями

Минфин США разрешил ряд сделок с оператором деловой авиации Emperor Aviation

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации, соответствующий документ в понедельник опубликовало Министерство финансов США.

"В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации <...> разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее подпавшими под санкционные ограничения компаниями", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что взаимодействие в обход санкций дозволяется в случае, если воздушное судно зарегистрировано не в России, а предоставляемые товары, технологии или услуги применяются исключительно в интересах американской гражданской авиации.
Согласно опубликованному министерством списку, ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации, Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней предприятий, Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпании Emperor Aviation.
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В ведомстве уточнили, что, несмотря на принятое решение, проводить финансовые операции через российский Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов по-прежнему нельзя. Также под запретом остается взаимодействие с другими компаниями и физлицами, не указанными в лицензии и находящимися под санкциями.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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