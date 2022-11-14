https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831445983.html

США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями

США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями - РИА Новости, 14.11.2022

США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями

Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:36

2022-11-14T18:36

2022-11-14T20:28

сша

экономика

россия

министерство финансов сша

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санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили проводить операции с подпавшими под санкции российскими предприятиями для обеспечения безопасности гражданской авиации, соответствующий документ в понедельник опубликовало Министерство финансов США.Уточняется, что взаимодействие в обход санкций дозволяется в случае, если воздушное судно зарегистрировано не в России, а предоставляемые товары, технологии или услуги применяются исключительно в интересах американской гражданской авиации.Согласно опубликованному министерством списку, ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации, Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней предприятий, Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпании Emperor Aviation.В ведомстве уточнили, что, несмотря на принятое решение, проводить финансовые операции через российский Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов по-прежнему нельзя. Также под запретом остается взаимодействие с другими компаниями и физлицами, не указанными в лицензии и находящимися под санкциями.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831434510.html

https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, экономика, россия, министерство финансов сша, пао "туполев", в мире, санкции, санкции в отношении россии